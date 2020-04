“Vía cancelada, usar amparos contra el pago de impuestos”

Ciudad de México. La posibilidad de que empresas se amparen y logren una suspensión contra el pago de impuestos quedó cancelada, afirmó ayer el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Por otro lado, informó que hasta el momento el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha dado vista contra las 15 empresas que la semana pasada mencionó el Presidente adeudan impuestos por 50 mil millones de pesos.

El pasado 3 de abril un oficial secretario, en ausencia del titular del juzgado en San Luis Potosí, dictó una suspensión de plano para que el Ejecutivo federal se pronunciara sobre medidas para condonar, eximir o prorrogar el pago de impuestos por la emergencia sanitaria.

Esa medida fue impugnada por la Procuraduría Fiscal de la Federación, por no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo.

Ayer, el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa en San Luís Potosí revocó, por considerarla ilegal, la suspensión concedida por el juzgado tercero de distrito de ese estado a la compañía Cano Soto y Asociados, dentro del juicio de amparo 293/2020, dejando sin efectos el recurso previamente otorgado.

Al respecto, el procurador fiscal de la Federación explicó a La Jornada que lo importante de dicho fallo es que marca un precedente, donde se analiza este efecto y en que el tribunal colegiado empieza a hacer razonamientos de que es una facultad discrecional del Ejecutivo federal .