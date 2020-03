Abarroteros denuncian alza en precios de proveedores

Ciudad de México. La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (Anam) informó que como consecuencia del incremento que algunos proveedores han hecho a sus productos, las llamadas “tienditas de la esquina” se han visto en la necesidad de elevar precios en huevo, granos y azúcar.

En un comunicado, Iñaki Landáburu, presidente del organismo, hizo un llamado a todos los proveedores a que no no dejen de abastecer a las tiendas, pero también a que procuren mantener los precios para no afectar a los consumidores.

“Hemos sufrido aumentos en productos como huevo, por la gripe aviar; granos por ser importados y verse afectados por el dólar; y algunos otros por especulación como azúcar y alcohol”, señaló el representante de los abarroteros.

Asimismo, Landáburu pidió a los gobiernos federales, estatales y municipales que garanticen la seguridad, especialmente en los intentos de vandalismo, saqueos y robos a los transportes y puntos de venta, de manera que se proteja el abasto y no se interrumpa la cadena de suministro.