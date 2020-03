Ante Covid-19, BBVA pide al gobierno medidas “contundentes”

Ciudad de México. BBVA urgió al gobierno federal a tomar medidas “contundentes” para enfrentar la caída de la actividad económica derivada de las medidas tomadas para enfrentar la propagación del Covid-19, entre las que propuso estímulos fiscales directos a los ciudadanos más vulnerables y afectados por la pandemia sanitaria.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, consideró que en este momento, la administración pública puede reconsiderar las metas fiscales establecidas para este año, como mantener un superávit primario (diferencia entre ingresos y egresos previo al pago de intereses) para este 2020.

En videoconferencia, el especialista indicó que, entre los estímulos que pueden ser planteados de forma inmediata es dar estímulos a empresas “teniendo como prioridad a las pequeñas y medianas de los sectores más afectados”.

“A diferencia de las personas, los estímulos deberían ser en la forma de créditos, posposición de pago de algunos impuestos y no transferencias directas. Estos apoyos, principalmente para las empresas más grandes, deberían condicionarse a que se utilicen principalmente a no despedir empleados y mantener a flote las firmas y no para otros fines”, señaló.

Carlos Serrano precisó que si bien, la administración pública ha reconocido que hay debilidades en el sector salud, se debe hacer una reasignación de partidas presupuestales sobre los proyectos prioritarios.

“Consideramos que debería de haber una reasignación de partidas presupuestales dirigidas a los proyectos de inversión no rentables, como la nueva refinería, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, para priorizar la adquisición de materiales y provisión de servicios médicos adecuados a las necesidades de atención hospitalaria ante el brote del coronavirus”, sostuvo.

El economista en jefe de BBVA mencionó que el país atraviesa un momento en que se deben tomar medidas rápidas. Recordó que ante la expansión del Covid-19, el banco prevé una contracción económica de de 4.5 por ciento para este año.

“Creemos que esta crisis va a ser más severa, a nivel mundial, que la de la gran depresión o la que se atravesó entre 2008 y 2009”.

Pemex tendrá consecuencias negativas

Carlos Serrano, abundó que la expansión del coronavirus a nivel mundial y los menores precios del petróleo tendrán un impacto negativo sobre Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Se debe afrontar frontalmente el problema de Pemex. Con la caída de los precios internacionales del crudo, todas las empresas del mundo se verán afectadas, varias desaparecerán. Pemex no escapará de esta realidad y sus pérdidas serán mucho mayores a las observadas en los últimos años”, refirió el economista.

Puntualizó que para atacar el problema, es necesario suspender cualquier plan de emisiones que tenga contemplada la petrolera, detener la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco y reducir la actividad de refinación e importar más gasolinas “aprovechando el bajo precio actual y el hecho que Pemex pierde considerables sumas al refinar”.