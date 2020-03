El 83% de empleadores no contratará o recortará personal: Manpower

Ciudad de México. Para el segundo trimestre del año (abril-junio), 78 por ciento de los empleadores del país no buscará incrementar su plantilla laboral y 5 por ciento buscará disminuir su plantilla, es decir, 83 por ciento de los empleadores no contratarán a nadie o recortarán personal, esto de acuerdo con la encuesta Expectativas de Empleo elaborada por ManpowerGroup, dada a conocer este martes. En tanto que 2 por ciento no ha tomado una decisión y sólo el 15 por ciento restante buscará nuevas contrataciones.

Al cierre del primer semestre se estima que se acumule una generación de empleo de 300 mil fuentes laborales, similar al año pasado. Aunque la estimación original tiene un rango de variación de entre 300 y 350 mil empleos nuevos, Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de esta empresa enfocada a la colocación de personal, señaló que se debe tomar la cifra más baja como una expectativa real ante el impacto por el Covid-19 en el mundo, así como la caída del precio del petróleo.

Por tal motivo, para el segundo trimestre de 2020, la expectativa de generación de empleo es de 100 mil empleos.

Sostuvo que la expectativa “es positiva pero no es el que quisiéramos”, y reconoció que “no es suficiente”, ya que lo ideal es una generación de empleos arriba de 700 mil fuentes laborales en el primer semestre, no obstante, apuntó que la generación de empleos se mantiene estable.

“Por segundo trimestre consecutivo, las expectativas de empleo para México son cautelosas pero estables. Los empleadores en las regiones Noreste y Noroeste predicen el ritmo de contratación más activo. Las personas que buscan empleo encontrarán oportunidades, pero deben prepararse a medida que los roles tradicionales en los trabajos continúen cambiando”, indicó.

Ante este escenario, anticipó que se espera manejos de plantilla muy conservador, que puede afectar a trabajadores eventuales en algunos rubros.