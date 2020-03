Prioritario, certeza en el sector energético: Santander

Ciudad de México. Se requiere mayor certeza en el sector energético para que firmas nacionales e internacionales inviertan en el país, dice Héctor Grisi Checa, director general de Santander México. Solamente de esta forma los niveles de desarrollo y crecimiento económico en el país irán a alza.

A falta de que se anuncie el Plan de Inversión en Energía del Sector Privado, refiere, dicho banco cuenta con 100 mil millones de pesos para financiar los proyectos que detonen en una mayor cantidad de empleos y bienestar para lo población.

A lo largo del primer año de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subejercicio del gasto público sí influyo en la contracción económica, comentó.

En entrevista, previo a la 83 Convención Bancaria, que se realizará los próximos 12 y 13 de marzo, explica que la otorgación de crédito a la vivienda en 2020 tendrá un comportamiento de crecimiento, pues en el último año, se ha visto que el financiamiento a las familias mexicanas asciende a un monto de entre uno y tres millones de pesos.

Es necesario atender a las Pequeñas y Medianas empresas (PyMes), pues dentro de los portafolios crediticios es el que menor dinamismo tiene, menciona.

La tecnología es una herramienta que todos los bancos necesitan para poder demostrarle a la población que las instituciones financieras, hoy en día “ya no son solo sucursales”, añade.

--¿Cuál es el balance que se le puede dar a 2019?

--El 2019, fue un año de transición de gobierno. También viene aunado a una situación externa en la que hubo cierta desaceleración en el resto de los países. En el Grupo de los 20 (G20), los países crecieron menos que en 2018 y al final eso también nos afectó en cierto sentido. Cuando hay nuevas políticas públicas y nuevos procedimientos de trabajo, las empresas y los empresarios toman las cosas con mucha más cautela. Es un primer año de gobierno. Hay un cambio importante en la política económica a la que estábamos acostumbrados en los años anteriores y debido a eso vemos un resultado no tan favorable, pero que al final, tampoco nos desanima el futuro. Para nosotros fue un año importante, pues el banco Santander España decidió aumentar su participación en México. Crecimos de 75 por ciento a casi 91.7 por ciento de la participación y eso lo hicimos básicamente porque tenemos confianza en este país, confianza en lo que viene y confianza en el desarrollo y la economía.

--¿Qué puntos se pueden destacar y qué queda pendiente en lo que va de la administración?

--El primer punto es que se ve un claro deseo del nuevo gobierno de terminar con la corrupción. Eso es muy atinado. Consideramos que ya era necesario ponerle un alto a esto. Por otra parte, la nueva administración tendría que trabajar en el Estado de Derecho. Es una asignatura pendiente que nos ayudaría mucho para crecer económicamente y generar certeza en la gente, que les permita hacer inversiones. Debemos tener más certeza sobre el sector energético. Diría que éste es el que necesitaría más claridad para que la gente se sienta más cómoda invirtiendo en el país.

--¿Por qué en el sector energético?

--La energía es muy importante. No hay país que pueda crecer si no tiene una base sólida de energía con la que se pueda contar. Debemos tener la certeza de que habrá la energía adecuada con el crecimiento que tiene el país.

--¿Qué hace falta entonces por parte de la administración para elevar los niveles de confianza y por ende de inversión?

--El gobierno entiende bien ciertos temas. Hoy tenemos cierta incertidumbre, básicamente, por el coronavirus. Eso está desacelerando las economías del mundo. Por ejemplo, el martes la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), tomó la decisión de bajar 50 puntos base la tasa de descuento contra los bancos. Eso básicamente genera movimientos importantes en el resto del mundo, dando la señal de que hay una desaceleración económica, y que lo hace fuera de su junta ordinaria, Eso hace que los mercados, que al principio reaccionaron positivamente, después de pensar las cosas con claridad digan que este asunto puede ser más complicado de lo que nosotros pensábamos. Eso obliga al gobierno a tomar medidas con rapidez para lograr que se detone la economía. Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la Presidencia de la República se dan cuenta de esto y están actuando en consecuencia. Ya vimos a Arturo Herrera (titular de la SHCP) actuando par activar proyectos de inversión, sobre todo en construcción e infraestructura, que son los que generan más empleo. Con esto se puede generar consumo y esto detonará la economía.

--¿Entonces urge una Política Fiscal?

--No. Hablo de generar proyectos que generen empleo.

--¿Cómo cuales?

--En materia de infraestructura, las carreteras, los puentes, y todo ese tipo de construcciones que se necesitan en el país.

--Ya se anunció el Acuerdo de Inversión en Infraestructura y próximamente vendrá el del Sector Energético ¿Santander participará en ambos?

--Cuando vino en noviembre la presidenta global de Banco Santander, Ana Botín, anunciamos que teníamos 100 mil millones de pesos listos para este tipo de proyectos. Ahí los tenemos. Estamos listos y analizando proyectos para detonarlos en cualquier proyecto.

--¿Y este monto es específico para el Acuerdo de Infraestructura y vendrá otro para el energético?

--Es para infraestructura en general, para los dos, pero eso incluye que nosotros siempre hemos estado muy concentrados en energía y vamos a seguir como tal en esa parte.

--¿Entonces energía es la prioridad en este momento?

--Creemos que energía es muy importante, es la parte que es básica para el desarrollo del país.

--Vimos que el sector bancario se desaceleró en 2019… ¿Cuál es la perspectiva de Santander para este 2020?

--Vamos a ver diferentes portafolios. Habrá unos que crezcan más que otros. El portafolio de vivienda en la parte hipotecaria va a seguir creciendo con una muy buena dinámica. Vemos una dinámica importante en materia de créditos para la clase media, clase media alta y media y baja. Sobre todo créditos de entre uno y tres millones de pesos, creciendo muy bien, a doble dígito, entre 10 y 10.5 por ciento y creemos que ese sector va a seguir creciendo, sobre todo por el bono poblacional que tenemos. La población de cierto nivel necesita vivienda. La gente se está casando y se sale de vivir de la casa de sus padres. Eso genera las condiciones adecuadas para que haya un desarrollo importante en materia de vivienda. Ese sector seguirá bastante dinámico. También vemos que las grandes empresas han vuelto a invertir.

--¿Cuál es el avance que se tiene tras los compromisos de la Convención Bancaria de 2019, en materia de comisiones?

--La verdad es que vamos bastante bien. El tema que más le preocupaba al Presidente era el de remesas, y nosotros anunciamos un programa de cero comisiones a clientes de Santander que manden dinero de Estados Unidos a México a cualquier banco en el país, no solo entre nuestros clientes. Ahora la gente pone su transferencia en Santander Estados Unidos, y recibe su dinero en menos de una hora en cualquier sucursal de nuestro banco o cualquier otro. En esa parte estamos cumpliendo. También ofrecemos una diferente gama de productos que no tiene comisiones. Como tal, tenemos nuestra tarjeta de crédito Free que no tiene comisiones. Si nuestros clientes están en un sector determinado y quieres operar con un banco sin generar comisiones se puede hacer, simplemente, tenemos que trabajar, los bancos, y nosotros aquí también lo estamos haciendo, en hacer el perfil adecuado de nuestros clientes.

--¿Cómo es hoy la relación que se tiene entre la banca y el gobierno?

--Nosotros vemos que hemos tenido un diálogo muy abierto, muy constructivo con el gobierno, en todos los niveles y sentidos. Sentimos que le gobierno nos escucha, que entiende las situaciones y que entiende que es importante meterle aceleración a la parte de medidas contracíclicas. Esa parte la entienden claramente, hemos tenido una buena respuesta de ellos y están trabajando en ese sentido. Hay bastante apertura de ellos y entienden que debemos de trabajar para el desarrollo del país y lo vemos muy positivo.

--¿Qué veremos en la convención de este año?

--Seguramente cosas positivas. Vamos a darnos cuenta que los bancos somos más que sucursales, que tenemos una estrategia adecuada para lo que viene enfrente. Tenemos una estrategia digital bastante potente, en la cual hoy puedes accesar a tu dinero por medio de cuentas digitales, no tienes que ir a las sucursales bancarias, y hoy cada vez los usuarios pueden usar menos las sucursales y tener mucho más acceso en diferentes canales a su dinero, y eso es la parte que estamos trabajando. Hemos crecido mucho en transaccionalidad en el país. Hay una gran cantidad de transacciones diarias. Por otro lado, el uso de la sucursal en su totalidad dentro del sistema financiero es cada vez menor. Esa es la parte en la que nos tenemos que concentrar y darnos cuenta que hay muchos canales donde podemos cceder al banco y el banco nos puede dar servicio.