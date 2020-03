Han comenzado a pagar adeudos empresas engañadas por "factureras"

Algunas de las empresas que "fueron engañadas" por oficinas "factureras" que elaboraban facturas falsas en el sexenio pasado han comenzado a pagar sus adeudos a Hacienda, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que es un mecanismo que permite el marco legal. "Muchas voluntariamente se están poniendo al corriente".

Durante su conferencia de prensa descartó además que la Comisión Federal Electoral tenga una lista negra de empresas que adeudan el suministro de energía. Reconoció que hay diferencias sobre el costo que debe tener la transmisión de la electricidad por lo que se han iniciado negociaciones, como en el caso de los gasoductos, para acordar el precio de la energía.

Sin embargo, declinó informar sobre cuál de estas empresas se encuentran en esta condición, porque se les puede afectar dado que algunas de ellas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Mencionó que en todo caso, si hay algunos procesos legales, tienen derecho a la defensa legal por lo que no se les identificaría hasta que se considere como jurídicamente firme. "No se puede sentenciar por anticipado, no puede haber juicio sumario".