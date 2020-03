“No hay boicot para dejar de invertir en México”: Citibanamex

Ciudad de México. Los empresarios mexicanos “no preparan un boicot” para dejar invertir a lo largo de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, tienen un compromiso por con México y solo evalúan el equilibrio entre “riesgo y rendimiento” que ofrece el país, asegura Manuel Romo, director general de Citibanamex.

Afirma que para este 2020, el banco “ahora sí está optimista” sobre los niveles de crecimiento que se puedan tener a lo largo de este 2020 en México, y en comparación con el año pasado, se comienzan a ver mejores niveles de exportación, de consumo y estabilidad fiscal por parte de la administración pública.

En entrevista previo a la 83 Convención Bancaria, que se realizará los próximos 12 y 13 de marzo, Manuel Romo al referirse sobre el cobro de comisiones, adelanta que a lo largo de este año la institución planea hacer una “simplificación” de entre 80 y 90 por ciento a sus clientes por encima del promedio de la banca en general que será de hasta 65 por ciento.

Sostiene que es uno de los más comprometidos con la sociedad mexicana, motivo por el que, anualmente, destina entre 1 y 1.5 por ciento de las utilidades totales a programas de inclusión y educación financiera, culturales y apoyos sociales.

Los empresarios se comprometen a invertir, pero no lo vemos, ¿Hay un boicot? ¿Hay peligro de que inversionistas extranjeros desplacen a los locales?

Claramente no existe un boicot, para nada, con los empresarios que hablamos tienen compromiso con México, buscamos las condiciones de los proyectos para poder invertir, creo que los inversionistas nacionales y extranjeros buscan una condición para encontrar equilibrio entre riesgo y rendimiento del país, y que arranquen las inversiones.

Ahorita parece que evalúan temas de estabilidad, que ya la tiene el país, certidumbre desde los mercados y ciertas variables que se considera para ver si están dispuestos a invertir o no.

En términos entre inversionistas extranjero y nacional, las variables son muy parecidas, pero los nacionales, no he visto que baje el compromiso y querer a México ni un grado, hay una intención clara de seguir trabajando ahí.

¿Cuál es la expectativa que se tiene para este 2020 en materia económica por parte de Citibanamex?

La palabra no es si somos optimistas o pesimistas, tenemos especialistas que con lo que se ve se llega al consenso de 1 por ciento de crecimiento.

El banco está ahora si optimista para este año, en comparación con el año pasado por una economía que vemos con más exportación, con una mejora en los niveles de consumo hasta donde van las cosas, estabilidad del tipo de cambio, disciplina fiscal.

Cuando vemos el banco en términos de su actividad para el 2020 vemos que el ahorro está creciendo, crédito también, no solo a personas, a PyMes, empresas, vemos dinamismo, estamos más optimistas que el año pasado.

¿Que es necesario para que el país tenga mejores niveles de crecimiento?

Es un tema de consistencia, el cuatro por ciento mantenido (meta de crecimiento de la administración al fin del sexenio) esta continuidad, las condiciones macroeconómicas están dadas. De condiciones macroeconómicas que va a hacer que tanto los inversionistas como los bancos estemos constantemente revisando proyectos, abriendo oferta al crédito al consumo, depósitos y que haya confianza en el país.

Este cuatro por ciento de crecimiento se da por inversiones que van destinadas a la exportación o infraestructura del país, es importante que se tenga este círculo virtuoso, que no se prende y apaga en tres meses, es de consistencia.

Inclusión y banca

Vemos a una banca comprometida con la sociedad, ¿A que se compromete Citibanamex para dejar atrás la exclusión?

Nuestro programa de inclusión, nuestro producto de inclusión financiera como es Transfer, es uno de los productos de arriba de seis millones de clientes activos al mes que es verdaderamente una población que está entrando a bancarizar el sistema, y en medida que se bancarizen se genera un círculo virtuoso que no nada más es el manejo de depósitos y transferencias, si no que empiezan a haber oferta de venta cruzada de seguros, créditos.

Esto es un gran diferenciador que hace que una persona tenga una oportunidad con el dinero que gana y el pago en efectivo a cuando abre una relación bancaria, entonces no nada más trabajamos en Transfer, si no que crecemos con productos.

En transferencias por CoDi tenemos 40 por ciento de las transferencias. CoDi es también entrar al segmento no bancarizado de la manera más fácil. Tiene que salir el CoDi lo más fuerte y seguro. En términos de productos, estamos muy constantes en como facilitamos gracias a la tecnología este tipo de productos de inclusión.

Tenemos un compromiso social muy importante por medio de nuestras fundaciones, estamos dando entre el 1 y 1.5 por ciento de nuestras utilidades anuales a temas de educación financiera, de cultura, apoyo social o ecológicos.

¿Como va el tema de las comisiones bancarias?

Nosotros en Citibanamex llevamos una serie de acciones que se concretarán este año fuertes. Ha habido una constante comunicación de los bancos con el senado, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y uno de los temas que estamos viendo, es el caso de simplificación de comisiones.

Vamos a hacer un esfuerzo de simplificar el 80 o 90 por ciento de las comisiones este 2020, trabajamos fuerte con el Banco de México para eso, y estamos próximos a concretarlo. 80 o 90 por ciento de las comisiones conocidas en todos los productos bancarios se van a simplificar. A nivel gremio está un esfuerzo, no es tan grande, pero nosotros vamos más allá.

El gremio está en busca de simplificar el 60 o 65 por ciento de las comisiones, pero nosotros, Citibanamex, vamos arriba de eso. Adicionalmente, buscamos que este nuevo esquema de comisiones genere incentivos para usar los canales más sencillos y baratos para los clientes, es el caso del teléfono, las aplicaciones móviles, cada vez hay más transacciones y gratuitos, cuando pides un saldo en una sucursal al teléfono es mucho.

Hoy puedes ver el saldo cuatro veces diario y gratis. La banca electrónica hace que no solo bajemos el número de comisiones, si no que con las nuevas tecnologías haya productos y servicios gratuitos en comparación con lo que había antes para la banca tener el costo de una sucursal.

Tenemos el tema de CoDi, y estamos como banca viendo el tema del incremento del uso, estamos hablando con más comercios que lo reciban como una fuente de pago, en fin, en todos estos aspectos vamos muy alineados en lo que busca el presidente de la banca, pero no solo es el presidente también nosotros.

¿Cómo será el comportamiento del crédito bancario en 2020?

Vemos tendencias de crecimiento sobre el mercado. Estamos viendo un crecimiento positivo, no una contracción, fundamental en la parte de nómina, tarjeta de crédito e hipoteca, lo que hacemos nosotros es que el crecimiento venga de una oferta más personalizada de abrir canales para que el cliente acceda más fácil, a través del móvil, entonces así lo vemos para este año.

¿Cómo es posible que haya demanda por crédito cuando hubo baja creación de empleos?

Debemos tener en cuenta la penetración del crédito en la actividad de una persona. En México, la penetración del crédito es mucho menor que en otros países, pero si se compara Latinoamérica la penetración del crédito bancario a la población, estamos nosotros rezagados.

Hay un trecho importante en México donde podemos crecer en los segmentos bancarizados, no debemos olvidar que México tiene 80 por ciento de la economía en uso de efectivo, en la medida que se digitaliza vamos conociendo al cliente, como se comportan para ofrecer crédito.

El potencial de crecimiento en México en la parte del consumo es positivo el ambiente.

Bienestar y medios de pago digitales

¿Que opinión merece el tema del banco del Bienestar a un segmento descuidado por parte de la banca?

No ha estado descuidado de parte de la banca. No hemos quedado a deber, estamos cada vez más con nuevas tecnologías, abriendo mecánicas para que en cada rincón del país haya un corresponsal bancario, un cajero permanente, una sucursal o acceso a un celular.

En los lugares donde no hay servicios bancarios es por un tema de telecomunicaciones o conectividad, no es por un tema que no podamos poner infraestructura, si la pongo no me puedo conectar ni comunicar.

Son 400 municipios los que no están cubiertos, tenemos 29 mil corresponsales bancarios, casi mil 500 sucursales y ese somos nosotros, creo que si sumamos a toda la banca, y vemos cuantas personas quieren acceso y cuantos no, es un número que tenemos que atender pero ya es muy menor. Cubrimos el 96 por ciento del país.

No significa que el porcentaje que no atendamos lo dejemos de hacer, en la medida que las capacidades de telecomunicación exista, la capacidad de atención está. El banco del Bienestar es un complemento que está dando servicios bancarios y estamos sumados a dar servicios en nuestras redes y servicios.

¿Ya se ha planteado una política pública para medios de pago? ¿Piensan usar CoDi para hacer el pago de apoyos sociales a la población?

Vamos bien en estos temas, CoDi es una nueva mecánica que tiene que tener características diferentes para que a toda la población empiece a usarlo como si fuera una red social. CoDi no sabemos que tan rápido va a crecer. Tenemos que cuidar que sea fácil de usar y sea muy seguro, ahora tenemos que hacer que se reciba en más lugares, que esté presente en comercios, personas.

Nos gusta el tema de los programas sociales digitales, la dispersión de recursos en programas sociales por medios digitales lo estamos buscando constantemente, y estamos trabajando con distintas secretarías para esta posibilidad y ya está disponible. Hace más barato el acceso y es más eficiente que llegue a más personas el programa social.

Estamos totalmente en hacer programas sociales digitales, hay transacciones que no puedes hacer por medios digitales, pero creo que si puede haber incentivos. Lo planteamos a la administración, con Hacienda y el Banco de México sobre la siguiente Reforma Financiera, que esto se incluya, el gobierno busca medios de pago digitales y a nosotros nos gusta el diálogo.

Es más eficiente y seguro el uso de pagos digitales, no es limitar el efectivo, si no que sea más eficiente usar medios de pago digitales.

¿Cómo empatar el mayor uso de medios de pago con ciberseguridad?

Es importante comunicar y que haya cuidado de los usuarios en manejar las contraseñas, no prestar el teléfono y si vemos transacciones no reconocidas se bloque la tarjeta, es un tema de educación financiera como primer elemento.

Tenemos un plan de inversión multianual de mil millones de dólares en donde las dos grandes prioridades es la ciberseguridad y la estabilidad de las plataformas, invertimos fuertemente para que cuando se use un medio de pago digital no sea declinado o rechazado.

Se implica también prevención de fraude, identificar comercios que operan mal, sitios de internet, buscamos que el medio de pago funcione muy bien. Todas nuestras tarjetas están respaldadas por esta inversión, que busca cuidar ciberataque, no solo un fraude, robo de base de datos.

En tercer punto, es el punto de comunicar como gremio y a la autoridad. El sistema financiero y los medios de pago tiene a más jugadores conectados y el riesgo de un ataque es que se entra por el eslabón más débil. Cuando entra un nuevo jugador al medio digital se genera incertidumbre, y para evitar eso buscamos como gremio mejorarlo y protegernos todos.

Vemos mucho el tema de las quejas, y en la medida que crece el número de transacciones crecen entre 20 o 25 por ciento anual, y en comercio electrónico 30 por ciento, tenemos que ver que, por ejemplo, hay empresas de comercio electrónico que tiene ventas de 1 a 3 viajes diarios, entonces crece más.

Un gobierno más cercano

¿Cómo es la relación entre la banca y el gobierno de López Obrador?

Esta administración es muy abierta al diálogo, tenemos mucha comunicación como gremio o directamente. Tenemos eso con reguladores o dependencias que en algún momento podemos conversar sobre la realidad en el país. No solo son pláticas de reguladores, en seguridad también, a nivel federal y estatal.

Vemos una administración abierta y dispuesta al diálogo. Tenemos muchas cosas en común, nosotros estamos viendo una administración que está ocupada en ver como damos tracción a los proyectos de infraestructura que anuncian, me refiero a como invertir y aterrizar, vemos a una administración dispuesta a impulsar proyectos regionales, en términos de inversión y consumo, abierta a temas de iniciativas para medios de pago digitales.

Donde coincidimos mucho, es que se pone en prioridad la agenda social del país, y el banco tiene una prioridad y un compromiso muy grande en términos de inclusión, y tenemos a una administración de mucho diálogo, ida y vuelta.

¿Cómo ven el Plan de Inversión en Infraestructura?

Optimista, estamos activamente trabajando con distintos jugadores que evalúan como entrar y participar, lo vemos muy optimista, debemos trabajar en conjunto con todos los jugadores que juegan ahí, y se necesita comenzar a sonar los recursos y las palas.

Una banca abierta

¿Cuales son los pilares del grupo financiero?

Mejorar la experiencia del cliente, brindar mejores experiencias y usar la tecnología, fortalecer el nivel del servicio por el cliente.

También la inclusión financiera, los medios digitales en lo que creemos, en la medida que le ganemos al uso del dinero en efectivo entre 5 y 10 por ciento se le cambia la cara al país en muchos aspectos.

Y por último el compromiso social, ahora el gobierno lo ha llevado a un lugar en donde no estaba. Son los temas que perseguimos.