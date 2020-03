En paro técnico, tres maquilas de Juárez por falta de insumos chinos

Ciudad Juárez, Chih., Por el desabasto de insumos provenientes de China, problema ocasionado por el nuevo coronavirus, al menos tres maquiladoras de Juárez se encuentran en paro técnico parcial en sus líneas de producción, informó ayer Pedro Chavira, presidente de la Industria de Exportación (Índex Juárez), que aglutina más de 300 empresas en esta frontera.

Aseguró: Son varias las firmas afectadas por la falta de insumos y por eso tienen el paro técnico parcial. Otras planean dar vacaciones a los empleados para no verse afectadas por ese problema .

El dirigente empresarial no proporcionó los nombres de las maquiladoras; sin embargo, empleados de éstas han difundido en redes sociales el tema. Entre las afectadas se encuentra Foxconn, en el parque industrial San Jerónimo, en la que un turno no trabaja, debido a que no se cuenta con el material para laborar, al igual que BRK. Ambas se dedican al ramo electrónico.

Pedro Chavira añadió que la cifra de maquiladoras que entrarían en paro técnico la semana próxima podría aumentar a 20 si continúa el desabasto.