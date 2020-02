Arturo Herrera: "la 4T no está en riesgo"

Viernes 28 de febrero de 2020. El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, negó que la Cuarta Transformación esté en riesgo por el bajo crecimiento y la falta de inversión, tal como opina Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia.

No (está en riesgo), a mí lo que me importa es que haya inversión y crecimiento porque lo que me preocupa es el país y es en lo que estamos trabajando , zanjó a consulta de reporteros, luego de la presentación del estudio Bienestar con equidad, que elaboraron el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y El Colegio de México.

La víspera, durante la presentación de la Agenda 2030, Alfonso Romo advirtió: sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí ; una semana antes se pronunció en el mismo sentido. No es la primera ocasión que el funcionario, puente con los inversionistas, cuestiona la dirección económica del país.

La sicosis de la corrupción nos está llevando, y me incluyo, a tomar decisiones que tienen un efecto peor en la sociedad que el ahorro mismo , dijo cuando todavía Carlos Urzúa era secretario de Hacienda.

Sin más comentarios sobre ese punto, Herrera rechazó que la SHCP baje en lo inmediato su estimado de crecimiento, de 2 por ciento, luego de que el miércoles el Banco de México anticipara que en 2020 la economía no avanzará más allá de 1.5 por ciento.