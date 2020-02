Rechaza Hacienda que la 4T esté en riesgo por bajo crecimiento

Ciudad de México. El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, negó que la Cuarta Transformación esté en riesgo por el bajo crecimiento y falta de inversión, tal como opina Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

"No (está en riesgo), a mí lo que me importa es que haya inversión y crecimiento porque lo que me preocupa es el país y es en lo que estamos trabajando", zanjó a consulta de reporteros.

En ese sentido, precisó que la SHCP no bajará el estimado de crecimiento, luego de que la víspera el Banco de México resolviera que en 2020 la economía no avanzará más allá 1.5 por ciento.

Herrera detalló que cualquier cambio que se determine en la dependencia será en función del gasto y sólo hasta abril que se presenten los precriterios de política económica para el siguiente año.

Durante 2019 –cuando el producto interno bruto (PIB) creció 0.1 por ciento– la mayoría de los organismo internacionales anticiparon un crecimiento promedio de cero, lo mismo hizo el Banco de México, Hacienda terminó con un estimado de 0.9 por ciento.

Añadió que es muy pronto para estimar algún efecto económico del paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, sobre el que varias dependencias y entidades patronales ya publicitaron el permiso que dieron a sus trabajadoras para protestar.

Herrera consideró que la problemática persiste desde varios frentes, las mujeres viene “múltiples desigualdades” que van desde lo social hasta lo económico.