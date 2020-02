Acuerda Interjet pago de adeudos con organismos públicos

Ciudad de México. Interjet logró múltiples acuerdos con organismos de la administración pública para cubrir con sus adeudos, tal como Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el propio Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó en conferencia de prensa Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Llegamos a un acuerdo con Interjet, en el cual está pagando su turbosina cotidianamente y recuperando sus adeudos pendientes, lo mismo con ASA (…) hoy consumen 10 pesos de turbosina pagan sus 10 pesos y además hay un acuerdo para ir recuperando los rezagos que tenía. Los datos no los tengo precisamante, pero ya se llegó a un acuerdo, como el SAT también llegó a un acuerdo con ellos, para pagar todos sus retrasos”, dijo en las inmediaciones del Palacio de Correos.

El agosto pasado el SAT determinó que Interjet tenía un adeudo derivado de los ejercicios fiscales de 2013 a 2017 y en orden de cobrarlo se retendría 10 por ciento de las ganancias de la aerolínea; ésta respondió que el Poder Judicial declaró inconstitucional el cobro y otorgó la suspensión de la medida el 10 de julio de 2019. Tres meses más tarde, en noviembre, Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes, informó de un adeudo adicional por 126 millones de pesos al Seneam.

Luego de hablar de la situación de Interjet, Jiménez Espriú detalló que hasta con el riesgo de una pandemia del Covid-19, la dependencia aún no elabora un protocolo en particular porque no hay nada crítico hasta ahora, pero está a la espera de lo que dicte la Secretaría de Salud.

Agregó que se está en el final de la negociación con Aleatica sobre la venta de 49 por ciento de las acciones de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), que administra el aeropuerto de Toluca, y que las condiciones de la compra venta estarían listas la próxima semana.

"Ya tenemos una propuesta que ya debió haberse entregado hoy o mañana a Aleática, ahora queda llegar a un acuerdo y firmar la semana próxima la adquisición de las acciones", aseguró.