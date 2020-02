Intentan hackear a la Secretaría de Economía

Ciudad de México. La Secretaría de Economía informó que ayer domingo, alrededor de las 10:30 horas, detectó un ataque cibernético en algunos de sus servidores, no obstante, la información sensible de la dependencia y de los usuarios no se vio comprometida.

En un comunicado, la dependencia indicó que pese a no haber afectaciones, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores.

“La capacidad operativa será reestablecida de forma segura, paulatina y controlada.. Después de realizar una revisión exhaustiva, se identificaron afectaciones en algunos servidores de la Secretaría”, señaló.

Detalló que los servicios de la dependencia que fueron impactados fueron principalmente los de correo electrónico y servidores de archivos.“Todas las áreas fueron informadas oportunamente para contener posibles afectaciones”.

A efecto de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas que tienen trámites pendientes o que quieren ingresarlos, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se suspenden los términos en la Secretaría de Economía.