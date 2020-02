Protestan trabajadores de Pemex por desabasto de fármacos

Ciudad de México. Alrededor de medio centenar de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), jubilados y en activo, se manifestaron este jueves en la entrada del centro administrativo en la Torre Ejecutiva de la petrolera para denunciar el problema de desabasto de medicamentos en los hospitales y clínicas, así como la tardía devolución del importe de las recetas que tienen que surtir en farmacias externas.

Ricardo Castelo Castillo, trabajador petrolero en activo del complejo petroquímico Pajaritos -adscrito a la sección 11 con sede en Nanchital, Veracruz-, informó que desde hace cinco años se ha presentado una deficiencia en el suministro de medicamentos, problema que se ha agudizado en el último año.

“Tenemos deficiencias en especialidades médicas, en materia quirúrgico, en material para curación, en médicos especialistas”, además de que las citas de consulta las otorgan hasta con hasta cinco meses de retraso.

Aseguró que el suministro de medicamentos también es deficiente debido a que Pemex redujo su cuadro básico de medicamentos y ahora son menos los medicamentos que surte.

“El doctor ahora te dice mira el medicamento que te recetamos es éste, pero como no lo tenemos si gustas comprarlo y si está incluida en el cuadro básico te da la receta y te la surte, pero si está en el cuadro básico pero no lo tiene la farmacia local, tiene uno que ir para que te sellen la receta de que no lo tienen y hay que pasar con el jefe de farmacia para que te firme la autorización para ver al subdirector médico y te vuelva a hacer otra autorización y si tienes el dinero vas y compras el medicamento.

“Luego vas a la cadena de farmacias comerciales y le pides la factura impresa y además hay que llevar una USB para que ahí te graven la factura y regresar a las oficinas médicas del hospital para que entregues esa USB. Sólo te dan tres días para entregar y se tardan dos o tres meses para reembolsar el dinero”.

Castelo Castillo explicó que esta situación ocasiona que el trabajador tenga que invertir tiempo y dinero. En el caso de los jubilados que son los que más utilizan el servicio médico es todavía más difícil porque tienen que erogar más recursos que en muchas casos es escaso.

El integrante de la comisión negociadora señaló que el número de trabajadores afectados entre jubilados, en activo, transitorios y eventuales es de 180 mil pero si se incluye a sus familiares los afectados alcanzan casi un millón de personas.

Mientras se realizaba el plantón una comisión de trabajadores fue recibida por la Subdirección de Servicios Médicos de Pemex con el fin de dar una solución a las anomalías presentadas en la atención médica.

Los trabajadores hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; a Daría de La Luz Mijangos, fiscal especializada en combate a la corrupción; a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a David Colmenares, auditor Superior de la Federación, para que den solución a estas problemáticas.

“El propio contrato colectivo de trabajadores de Pemex nos protege para que sea la empresa la que nos dé el Servicio Médico de calidad, oportuno y los medicamentos también de calidad.

Anticipó que este viernes llegarán trabajadores de todas las secciones del país a la sede de Pemex para continuar con la demanda de suministro confiable y en tiempo y forma de medicamentos.