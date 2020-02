Ponen bajo la lupa resultados de la Alianza del Pacífico

Ciudad de México. La Alianza del Pacífico (AP) fue puesta bajo la lupa por empresarios, funcionarios, diplomáticos y académicos a casi una década de que México, Chile, Perú y Colombia acordaron establecerla, aunque la concretaron en 2012, como un un mecanismo de integración de bienes, servicios, capitales y personas.

La AP tiene “mucha legitimidad”, su plus es haber integrado al sector privado de los cuatro países que la integran y “se vende bien”, pero sus iniciativas son muy limitadas, le hace falta mayor estructura, no es un bloque establecido como la Unión Europea, depende de la suma de relaciones e incluso de los tratados comerciales que sus integrantes tienen con otras naciones, las cuales se convierten “en socios de facto”, aseguró Michel Levi, inen socios de facto”, aseguró Michel Levi, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador.

Con la conferencia magistral de Levi, “Visión y perspectiva de la Alianza del Pacífico desde el exterior” arrancó el foro sobre este mecanismo que organizaron la fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y el Grupo de Estudios sobre México y la Alianza del Pacífico (GEMAP).

-Las críticas de los académicos-

Al igual que con el investigador de Ecuador, país que está en proceso de ser integrado en la AP, entre los académicos de los países asociados tampoco escasearon las críticas contra la AP, principalmente porque consideraron que los resultados no corresponden a las expectativas que generó su creación. Plantearon también que debe reactivarse, sobre todo porque ya no están en el poder los gobiernos, funcionarios e incluso presidentes que la impulsaron, pero también porque enfrenta problemas distintos.

Lorena Oyarzún, académica de la Universidad de Chile, fue enfática en que la AP nunca ha negociado como bloque económico ni político como sí ocurre con la Unión Europea y podría haberlo hecho, por ejemplo, en la negociación del TPP11 o frente a China.

Además, partiendo de las protestas sociales que estallaron en su país por la desigualdad, consideró que la Alianza deber ser inclusiva ya que sostuvo que en la actualidad resulta imposible dejar de lado el desarrollo y la distribución equitativa del ingreso.

-“No nos vamos a echar atrás con la Alianza”: Comce-

En respuesta, en un panel posterior donde los oradores fueron los representantes de los cuatro países del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), se enlistaron todos los logros, grupos técnicos y reuniones de trabajo que tienen continuamente para mantener vivo el mecanismo y aseveraron su interés y compromiso por preservar y mejorar la AP.

“Nosotros no nos vamos a echar para atrás con la Alianza y estamos convencidos que debe salir adelante no sólo para el beneficio de las empresas sino de todos. Somos nosotros como sector privado los que llevamos adelante la economía, así que no nos estamos rindiendo y estamos exigiendo a los gobiernos que nos respondan con hechos concretos y no con teoría. Como empresarios necesitamos que haya resultados”, advirtió Sergio Contreras, vicepresidente del Comce.

La última conferencia del foro estuvo a cargo de la subsecretaria de comercio exterior, Luz María de la Mora, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual recibió varias críticas a lo largo de la jornada, principalmente de los académicos, en el sentido de que no quedaba claro qué interés o compromiso tiene México por mantener la AP

-Es prioritaria para México-

“La Alianza del Pacífico sí es prioritaria para México. Le damos la mayor relevancia. Es un puente muy poderoso con Asia Pacífico, el eje del crecimiento económico mundial actualmente. Tenemos la obligación de dar resultados. Es un camino válido para lograr bienestar, empleo y crecimiento económico. Tal vez sea la hora de modernizarla. Es México tenemos una red de 13 tratados con 50 países para diversificarnos, pero le pedimos al sector privado que por favor lo aproveche”, puntualizó la subsecretaria, dando respuesta a las inquietudes vertidas en el foro aunque no las escuchó directamente.

De la Mora remarcó que como representante del gobierno mexicano ha asistido a todas las reuniones de la AP, aunque admitió que actualmente México tiene una agenda comercial que se ha complicado con la instrumentación del T-MEC y también “porque tenemos pocos recursos”.

Sobre la eventual modernización de la AP, la funcionaria consideró que algunos temas que podrían incluirse son propiedad intelectual y modernizar el capítulo de medidas fitosanitarias. México está haciendo una revisión al respecto “para evaluar hacia donde podemos ir”, comentó la subsecretaria, entrevistada tras su ponencia.

Cuestionada si en dicha modernización podrían incluirse capítulos para abatir desigualdad o inequidad, puntualizó que “a la AP hay que pedirle resultados para lo que fue creada, como un mecanismo de integración productiva y económica, con libre flujo de bienes y servicios, mercados de financieros y movilidad de personas, sobre todo estudiantes y turistas. Ahí nos tenemos que enfocar. Que nos pidan otro tipo de resultados, evidentemente no los vamos a dar porque no tenemos ni el mandato ni los instrumentos de política pública para ello. Tenemos que ser cuidados con la ambición de la Alianza para no generar expectativas que no debemos de generar”, puntualizó.