Condenan banqueros los feminicidios en México

Ciudad de México. La banca mexicana externó este miércoles su preocupación por los altos índices de violencia que se tienen contra las mujeres del país e hizo votos para que, de forma urgente, el Plan Nacional de Seguridad funcione.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), calificó de “terribles” los más recientes feminicidios que se han tenido en la capital del país.

“Todos los crímenes son reprobables y lamentables. En este país desafortunadamente los feminicidios tienen mucho tiempo, desde las épocas muy tristes y dolorosas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y lamentable este caso de la joven que no solo fue asesinada, si no maltratada, abusada. Es terrible y no solo para la ABM si no para cada uno de nosotros como mexicanos y seres humanos lamentamos profundamente esta situación”, dijo en conferencia de prensa.

Ante ello, Niño de Rivera externó que la banca “hace votos” por que el Plan Nacional de Seguridad de la administración pública funcione “rápido”, que el estado de derecho se aplique sin excepciones ni condiciones de una manera expedita y eficaz.

“Que el país vuelva a la tranquilidad lo más pronto posible porque esto tiene impactos muy severos en el crecimiento económico, pero desde luego en el bienestar de la población”, sentenció Niño de Rivera.