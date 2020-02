Sitios web de hoteles, tercer canal para reservar en México

Ciudad de México. Los sitios web de los hoteles se convirtieron el año pasado en el tercer canal más importante para hacer reservaciones de hospedaje en México, sólo detrás de las agencias de viaje online como Expedia Group y Booking.com, y superior a las realizadas por Hotelesbed, Despegar.com, BestDay y PriceTravel.

Hasta hace unos años las páginas web de los hoteles no estaban preparadas para realizar ventas directas a los viajeros, no contaban con motores de búsqueda y no había páginas agradables al consumidor, explicó Rocio Herraiz, gerente de Comunicaciones de Marca y Relaciones Públicas para Europa, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica de SitMinder, la plataforma de adquisición de huéspedes líder de la industria hotelera mundial.

Con las nuevas tecnologías, los hoteles pueden ahora crear una página web “intuitiva”, agregó la directiva en una entrevista con La Jornada vía telefónica desde Londres, Inglaterra.

“Muchos hoteles, junto con plataformas, tienen en cuenta la importancia del mundo online para una nueva generación intuitiva de viajeros”, abundó Herraiz.

Con tarifas claras y ofertas mayores a las agencias de viaje online, los hoteles en México se han posicionado dentro del canal de reservaciones. Además, las redes sociales son un claro ejemplo de que están cambiando los hábitos de consumo de los viajeros, quienes buscan y se inspiran para reservar en un destino y en un hotel, señaló.

Las redes sociales, las opiniones de amigos y familiares influyen cada vez más en estos cambios de hábitos.

Según un listado de SitMinder de 12 principales canales de reservas hoteleras en el año pasado, y con base en los ingresos brutos totales obtenidos por los clientes de SiteMinder, Expedia Group y Booking.com son los principales medios para hacer una reserva.

En tercer lugar están los sitios web de los hoteles para realizar reservas directas.

Hotelbeds se ubicó en la cuarta posición de canal de venta de reservas hoteleras, mientras que Despegar.com y BestDay.com, que recientemente llegaron a un acuerdo de fusión, ocuparon los lugares 5 y 6.

En séptimo lugar apareció PriceTravel y en el 9 lugar se ubicó AirBnb.

Cada vez más pequeños hoteles independientes utilizan la plataforma de AirBnb para ofrecer sus servicios de alojamiento y, en España, la participación de esta plataforma es importante, explicó Herraiz.

“México recibió 42.6 millones de llegadas en 2019, lo que supone un aumento del 91 por ciento con respecto a hace 10 años”, señaló Jason Lugo, gerente para México de SiteMinder, según fue citado en un comunicado.

El crecimiento turístico en México representa una inmensa oportunidad para los hoteleros del país, “pero es importante que conozcan cómo está cambiando el panorama de las reservas y cómo sus huéspedes están eligiendo su alojamiento”, Lugo.

“En nuestra lista de los 12 canales de reservas más populares destaca Despegar.com, que está en una posición privilegiada para ocupar uno de los cuatro primeros puestos en los próximos años, tras haber adquirido recientemente BestDay.com”, añadió el directivo.