Siete de cada 10 mexicanos, sin acceso al sistema bancario

Ciudad de México. En México, 7 de cada 10 mexicano no tienen acceso a los servicios que ofrecen las instituciones bancarias, pues 36.9 por ciento de la población cuenta con al menos un producto financiero, reveló un nuevo estudio realizado por Minsait Payments.

De acuerdo con el noveno estudio de de Tendencias de Medios de Pago, la firma expuso que, de las personas en el país que tiene acceso al sistema financiero, 55.3 por ciento usa dos o más banco para realizar transacciones.

“La población bancarizada que opera con más de una entidad financiera es mayoritaria. En México la población que usa dos o más bancos alcanza ya el 55.3 por ciento y todo apunta a que este porcentaje seguirá creciendo”, señaló.

Precisó que, a lo largo de 2019, el dinamismo del sector bancario en México es el más alto en Latinoamérica, pues las instituciones financieras están inmersas en un entorno en el que los clientes cada vez cambian más.

El estudio refirió que, pese a la transformación digital que atraviesa la banca, el medio de pago preferido es el dinero en efectivo, seguido de el uso de tarjetas de crédito o débito, los cargos directos a cuenta y por último, transacciones por medio de una aplicación móvil.

Minsait Payments aclaró que, las razones por las que los usuarios no hacen uso de su aplicación es porque “no es algo que encuentren necesario o no da confianza”. Además que no se tiene una conexión permanente a Internet o desconocimiento de la aplicación.