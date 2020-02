Interesa a empresas chinas establecerse en México por T-MEC

Cada mes llegan 10 empresas de China a México, tres de ellas del sector automotriz, interesadas en instalarse en México, aseveró Amapola Grijalva, dirigente de la Cámara de Comercio México-China.

Aclaró que aunque la mayoría están en etapa de buscar información, son compañías “muy enfocadas en la industria automotriz, en los clusters de autopartes, ya que de manera muy sintomática y derivado del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las propias empresas ensambladoras de automóviles están trayendo a sus proveedores desde china para que se establezcan aquí y no perder sus preferencias arancelarias”.

La cifra concreta de nuevas inversiones “contantes y sonantes” provenientes de China, dijo, todavía es muy menor pero aseguró que la cámara que preside ya detectó que hay empresas chinas instaladas en México que fabrican bocinas para automóviles o autopartes para suspensiones.

“Pero lo más importante está por venir y la complicación regulatoria que va a traer el T-MEC va a requerir mucho apoyo de parte de especialistas, consultores y asesores pero también de autoridades para que esta llegada de nuevas inversiones sea real, efectiva y rápida. Es un tema urgente para que todos procedimientos , permisos y procesos de gestión que deban hacerse ante el sector público se faciliten y se agilicen”, advirtió.

El reto es que no aumenten los precios de los productos chinos

Por otra parte, Amapola Grijalva admitió que la expansión del coronavirus en China ha provocado el retraso en los embarques de mercancía de ese país que importa México. Recordó que 75 por ciento de las importaciones chinas son insumos para la industria manufacturera, contra un 25 por ciento de productos finales para el consumidor.

Sin embargo, puntualizó que “o que está muy claro es que el crecimiento de la economía mexicana no tendrá porque verse afectado por este problema de emergencia del coronavirus en China”.

Sin embargo, advirtió que el reto es que no aumenten los precios de los productos o se genere especulación una vez que se regularice el flujo de mercancías. “Estamos llamando a todas las empresas y entidades que hagamos un esfuerzo de profunda solidaridad y sensibilización para el comercio no se afecte y las cadenas de valor sigan caminando porque es muy importante para las empresas, el comercio, la economía y en particular para México, en sus industrias automotriz, eléctrica y electrónica donde está la mayor preocupación”.

La frecuencia de los embarques ya había bajado, como ocurre tradicionalmente, con la celebración del Año Nuevo Chino, pero no pudo repuntar debido a la expansión del coronavirus, así que se ha mantenido con niveles bajos.

“Sí estamos notando que están retrasados algunos embarques, pero sólo eso. Pensamos que en cuanto se restablezca la actividad en centro fabriles y oficinas de las ciudades chinas, se normalizará el comercio y pensamos que eso sucederá en no más de 2 semanas”, comentó la dirigente empresarial tras suscribir una alianza con organismos empresariales de México para impulsar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas.

El comercio ha impactado el comercio de China con México y el mundo en general, pero consideró que es una buena oportunidad para incrementar las exportaciones de productos agropecuarios mexicanos hacia esa nación.

Grijalva descaró que el coronavirus pueda llegar a México a través de las importaciones de productos chinos pues dijo que la transmisión del mismo es entre personas y el virus no puede sobrevivir en objetos inanimados que son trasladados por el mar durante 45 días.

Además sostuvo que no deben suspenderse los viajes, pero los turistas deben seguir todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de cada país, porque el miedo paraliza.