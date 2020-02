Desconoce sector industrial cambios con T-MEC: Canacintra

Ciudad de México. La Secretaría de Economía (SE) no ha publicado ni informado al sector industrial sobre “las reglamentaciones uniformes” que regirán con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y con las cuales se establece cómo se modificarán las fórmulas sobre los porcentajes de contenido nacional y regional que, por ejemplo, deberá cumplirse en acero y aluminio para la fabricación de automóviles, denunció Julio Rodríguez, vicepresidente de comercio exterior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Advirtió que por el retraso en la implementación del T-MEC, los industriales mexicanos temen más afectaciones que las que pudieran tener por el coronavirus en China, de donde importan gran parte de los insumos que utilizan para fabricar sus productos de exportación.

“En los puntos y comas del tratado estamos muy, pero muy atrasados porque la letra pequeña se encuentra en las reglamentaciones uniformes y mientras no se publiquen no podemos hacer cálculos. Falta información y hay mucha inquietud en el sector empresarial. La gente está ávida de saber cómo prepararse y cuál es el paso a seguir, pero sólo se ha hablado de generalidades del T-MEC. No se ha aterrizado la información para las empresas y estamos esperando que la Secretaría de Economía lo haga”, dijo.

- ¿Para cuándo les prometieron que se publicarán (las reglamentaciones uniformes)?

- Mmmmm (suspiró). El problema de las promesas es ése. Ojalá las publicaran antes de que el T-MEC entre en vigor, previsto para mayo. ¿Es suficiente ese tiempo? Por supuesto que no, puntualizó el vicepresidente de Canacintra.

“Hoy no hemos estudiado ni hemos entendido las nuevas reglas del juego del T-MEC y el efecto que van a tener en sectores fundamentales, como el automotriz. Nos pusieron reglas mucho más estrictas y el tratado es mucho más exigente con los capítulos laboral y ecológico”, remarcó Rodríguez, cuestionado sobre el tema en una conferencia de prensa donde 20 organismos empresariales y cámaras de comercio de diferentes naciones firmaron una alianza para asesorar e impulsar el comercio exterior entre pequeñas y medianas empresas (pymes).