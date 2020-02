Se reactivará industria de la construcción con más de 200 mil mdp: AMLO

El gobierno federal invertirá más de 200 mil millones de pesos para reactivar la industria de la construcción. Este año “estamos pensando en cerca de un millón de acciones de vivienda”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también dijo que habrá subsidios para la gente más humilde.

Reconoció que se detuvo la industria de la construcción por “todo el desbarajuste que nos dejaron en todo sentido: destrucción de áreas verdes, construcción en zonas de riesgo, construcción de viviendas en zonas alejadas de las ciudades; huevitos, departamentos de 30 metros cuadrados. Corrupción en alta, desfalcos, fraudes. Un desastre.

“No puedo decirlo, pero estamos hasta recogiendo dinero, recuperando dinero de todo eso que hicieron”.

-¿Del Infonavit? –se le preguntó.

Estamos recogiendo dinero. Se puso un alto, porque quiero que se comprenda que no es crecer por crecer, no es crecer a toda costa. No es crecer con corrupción, ¿para qué crecemos con corrupción?, ¿en qué se beneficia la gente? Al contrario, nos perjudicamos. Eso es un espejismo -respondió.

Insistió: “no es crecer sin bienestar, no es crecer destruyendo el territorio. Tenemos que buscar un crecimiento ordenado, sustentable, que se traduzca en bienestar para nuestro pueblo”.

El mandatario manifestó que está consciente de que “lo que más permite el crecimiento económico y en poco tiempo es el impulso a la industria de la construcción y en particular, la construcción de vivienda. Estamos muy conscientes de eso y ya estamos por iniciar un plan. Estoy seguro que vamos a tener buenos resultados”.