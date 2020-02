Rectoría sobre el litio, meta del gobierno mexicano: SE

Jueves 13 de febrero de 2020. El Estado mexicano se reservó cuatro yacimientos de litio, pero apenas están en fase de exploración por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), aseveró Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía.

Sin aval, proyectos privados

El subsecretario Quiroga sostuvo que hay varias concesiones mineras al sector privado para extraer litio, pero tres son las más importantes, aunque acotó que están en etapa de exploración y debe tomarse en cuenta que de 600 a 800 proyectos sólo uno se convierte en mina.

Reconoció que el proyecto de Bacadéhuachi es el más avanzado y, como la minería es un negocio global, está a cargo de un consorcio que es operado por australianos, fondeado a través de Toronto y al que se agrega un socio tecnológico de China, experto en metarlurgia para la producción de baterías, además de mineros mexicanos. Hay otro en San Luis Potosí llamado Organimax y otro en Ensenada, Baja California, llamado el Salar del Diablo.

El funcionario puntualizó que al gobierno federal no le consta ni ha avalado el potencial de las reservas de litio que las empresas involucradas en Bacadéhuachi aseguran que existe, ni tampoco las inversiones que han anunciado, además de que, dijo, falta constatar la viabilidad operativa, logística, comercial y financiera del proyecto, así como los escollos que enfrentarán.