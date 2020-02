Estado se reservó cuatro yacimientos de litio de 2015 a 2018

Ciudad de México. El Estado mexicano se reservó 4 yacimientos de litio pero apenas están en fase de exploración por parte del Servicio Geológico Mexicano (SGM), aseveró Francisco Quiroga, subsecretario de minería de la Secretaría de Economía.

“Tienen potencial de explotación y desarrollo a futuro. El litio es estratégico y lo que quiere el gobierno es tener rectoría sobre el desarrollo de la minería en general y sobre algunos minerales en específico, como el litio. Aquí tomamos el control sin pronunciarnos todavía cómo será el esquema de desarrollo”, puntualizó el funcionario.

Precisó que la reserva de dichos yacimientos se hizo entre 2015 y 2018, es decir durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y dos de ellos se ubican en Sonora, uno más en Jalisco y el cuarto en Puebla.

Al gobierno no le consta ni ha avalado yacimientos de litio o inversiones en proyectos privados.

En cuanto a los tres yacimientos de litio – considerado como el petróleo del futuro por su importancia para las industria automotriz y electrónica -- concesionados al sector privado, el subsecretario acotó que debe tomarse en cuenta que de 600 a 800 proyectos sólo uno se convierte en mina.

Entre ellos destaca el que se considera un “megayacimiento” en desarrollo Sonora de Litio, entre los estados de Chihuahua y Sonora, a cargo de las empresa canadiense Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium que aseguran contar con reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas de litio, según informó este diario desde el mes pasado. (https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/05/megayacimiento-de-litio-colocaria-al-pais-en-la-cima-9542.html)

Francisco Quiroga puntualizó que al gobierno federal no le consta ni ha avalado el potencial de las reservas de litio que las empresas involucradas aseguran que existe, ni tampoco las inversiones que dicen haber hecho.

“Son reportes de las propias empresas, pero nosotros no hemos validado eso. Me han dicho, pero no me consta. No estamos en posición de avalar las inversiones, no tenemos por qué no creer lo que dicen pero no es nuestro papel avalar el monto de inversión, ni las reservas identificadas y certificadas que tienen ese yacimiento que dicen que es el principal de litio en el mundo, no nos consta y lo tomamos con la reserva del caso”, puntualizó Quiroga, entrevistado durante en el Mining Fourum 2020.

Controversia por Fondo Minero no debe secuestrar la agenda de trabajo entre autoridades federales y locales

Por otro lado, el funcionario mencionó que los tres mil 600 millones de pesos que se recaudaron del Fondo Minero durante 2019 siguen sin ejercerse porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto los amparos que interpusieron varios gobiernos municipales y también el de Chihuahua contra la decisión del gobierno federal de determinar el uso de dichos recursos, cuando el fin original del fondo era destinarlo a comunidades mineras.

Sin embargo, puntualizó que dicha controversia no debe secuestrar la agenda de cooperación entre federación con estados y municipios.

Confío en que con el reciente nombramiento de Margarita Ríos Farjat como ministra, la SCJN pueda determinar si el manejo del fondo es de jurisdicción federal o bien estados y municipios tienen injerencia, ya que refirió que en la anterior votación que se hizo al respecto hubo un empate de 5 a 5, pero ahora con el voto de la ex titular del SAT tendrá que haber un desempate y tomarse la decisión de un lado o del otro.

Quiroga comentó que en lo que va del sexenio se han estado aplicando los recursos que se recaudaron en el Fondo Minero de 2018 hacia atrás, pero que mientras el año pasado el gobierno federal sólo los administró y aplicó a proyectos ya aprobados en las comunidades mineras, en este año también participará en la aprobación de nuevas propuestas.