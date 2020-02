Reconocen a Banorte como la marca bancaria más valiosa de México

Ciudad de México. Banorte anunció este lunes que fue reconocido como la marca más valiosa de la industria mexicana bancaria, de acuerdo con el estudio Banking 500 2020 elaborado por la firma Brand Finance y que es difundido por la revista The Banker.

A nivel mundial, según dicha consultoría, Banorte ocupa el sitio 127 a nivel mundial, lo que significó un alza dentro del ranking, pues en 2019, fue el número 163.

Dicho estudio, precisó Banorte en un comunicado, elige a las 500 marcas bancarias más valiosas con base en diferentes criterios de valoración.

“Para nosotros en Banorte es un orgullo ser reconocidos como la marca más valiosa de la industria bancaria en México; es un reconocimiento internacional a nuestro liderazgo, ya consolidado en el país”, expuso Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte.

Brand Finance es la consultora independiente de valuación de marcas líder en el mundo, experta en cuantificar el valor financiero de las mismas. El estudio es patrocinado y publicado por The Banker, publicación financiera internacional propiedad del grupo The Financial Times.