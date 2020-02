Emiten preguntas 19 empresas constructoras para licitación del Tren Maya

Ciudad de México. Un total de 19 empresas constructoras emitieron 493 comentarios y preguntas a las prebases de la licitación pública nacional para la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tramo 1 del Tren Maya correspondientes a 226 km de vía férrea, entre Palenque y Escárcega.

Entre las compañías que enviaron sus comentarios legales y técnicas están Mota Engil México, ICA Constructora, SACYR Construcción México, Impulsora de Desarrollo Integral y Saimexicana.

Entre las sugerencias al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la obra, están la posibilidad de que la licitación sea internacional, y la ampliación a más de 28 meses el plazo de construcción en caso de que éste organismo “no logre resolver en tiempo la liberación de derecho de vía o pueda obtener en tiempo licencias, permisos o autorizaciones”.

“Buscando ampliar la competitividad del certamen y la búsqueda por la propuesta de más ventaja técnicamente y financieramente, sugerimos que esta licitación pública nacional se amplíe al ámbito internacional, permitiendo así la participación de empresas extranjeras”, señala el documento que contiene los comentarios y respuestas del Fonatur.

En este tema, la compañía Coopsa Ambiental dijo que el desarrollo de proyectos del sector ferroviario ha sido precario y que “pocas empresas nacionales” cumplirán con la experiencia para los trabajos del tramo 1 de la licitación. “Solicitamos a la convocante confirmar si la Licitación será de carácter nacional o bien internacional. Si es de carácter internacional, ésta será bajo la cobertura de tratados y/o internacional abierta”.

Las compañías opinaron que el Fonatur debe incluir una disposición para que los licitantes tengan “prohibido participar, planificar, colaborar o acumular, en cualquier capacidad, directamente o a través de intermediarios, con otro licitador o miembro del equipo de licitación durante el proceso de licitación”.

Solicitaron que no se acepten propuestas de licitadores que sean entidades diferentes que sean subsidiarias de la misma empresa matriz o empresa que sea parcial o totalmente propiedad, administrada o controlada por la misma entidad, entidad o gobierno público o privado, ni considerarán que son licitadores diferentes o miembros de licitadores diferentes.

“Diferentes postores o miembros de diferentes equipos de postores no pueden estar en la misma cadena que la empresa matriz ni estar bajo el control de la misma entidad gubernamental, estatal o privada. Cualquier postor que no cumpla con esta prohibición o que presente propuestas alternativas o incluya propuestas con calificaciones, condiciones, objeciones, opciones o alternativas no será aceptado y será descalificado”, dijo CAABSA Infraestructura.

Esta conmpañía solicitó además que el anticipo sea de por lo menos 30 por ciento de la propuesta, ya que el suministro de materiales como vía, durmiente, fijaciones, requiere de anticipos de por lo menos el 50 por ciento.

ICA Constructora consideró necesario que las bases de licitación especifiquen el plazo para que Fonatur emita y obtenga la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Proyecto Ejecutivo, así como la posibilidad de prorrogar el Plazo de Ejecución para el caso de que exista un retraso en la obtención de la autorización.