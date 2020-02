Canieti exhorta al IFT a aplicar medidas a empresas preponderantes

Ciudad de México. Los competidores de América Móvil llamaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a reforzar las medidas contra el agente preponderante e incluso garantizar que las ofertas que salgan de éste sean sometidas a un estudio para ver si pueden ser replicadas. Eso en el mediano plazo, en el corto, que la multa impuesta a Teléfonos del Noroeste (Telnor), se replique en Teléfonos de México (Telmex) .

Tras denunciar que persiste la evasión de las empresas de Carlos Slim para garantizar el acceso de los competidores a la infraestructura en telecomunicaciones, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) llamó a que se garantice el acceso a la red, a través de un tercero independiente y que todas las ofertas del agente preponderante sean sometidas a revisión de replicabilidad económica y técnica antes de que ser públicas.

La demanda se da a días de que el IFT impusiera una multa de mil 311 millones de pesos a Telnor por inclumplir parte de las medidas de preponderancia. En particular por retrasar la información de infraestructura al Sistema Electrónico de Gestión (SEG) del que se valen los competidores para dar servicio.

"Reconocemos la acertada decisión del IFT al sancionar a Telnor por el incumplimiento a las medidas de preponderancia (...) Esta sanción formaliza lo que algunas empresas afiliadas a esta Cámara hemos venido diciendo, que no solamente el acceso es muy complicado, sino que ni siquiera hay una visibilidad completa de la infraestructura”, acusó Mónica Aspe Bernal, vicepresidenta de telecomunicaciones de la Canieti.

La también ejecutiva de AT&T anticipó que los competidores están a la espera de que suceda lo mismo con Telmex por la misma práctica. “Operan en distintas partes del país con prácticas similares”, sostuvo Aspe en conferencia de prensa.

En bloque las empresas de telecomunicaciones recalcaron que más del 60 por ciento de la inversión se hace entre los integrante de la Canieti, y sólo agrupan el 35 por ciento de los clientes. "La voz del preponderande es la voz del poder del mercado, pero no es el de la inversión", recalcó Aspe Bernal.

Añadió que hasta ahora la desconcetración del mercado “ha sucedido muy lentamente” porque las medidas implementadas por el IFT no sólo no han sido suficientes, sino que tampoco han sido implementadas de manera apropiada. “Tenemos que apretar en estos puntos para que realmente el mercado pueda converger hacia una cancha más pareja. Haciendo lo mismo no podemos esperar resultados distintos”, llamó.

Juan Carlos Hernández, abogado de Megacable en la Ciudad de México, detalló entre las propuestas el que el SEG sea regulado y administrado por un tercero independiente. Miguel Calderón, vicepresidente de Telefónica, sostuvo que uno da las pautas necesarias para garantizar mayor competencia en que se regule la revisión de replicabilidad técnica y económica.

Detalló que hace un año, en el contrato que se dio de manera directa a América Móvil en la Ciudad de México, se apeló que sólo esa empresa tenía las capacidades para dar el servicio. Hecho que corta de inicio la competencia, recalcó Calderón, dado que se tiene que "garantizar que todos compitan bajo condiciones económica y técnicamente similares, que todas las ofertas del preponderante pasen por un proceso de revisión de replicabilidad técnica y económica antes de que sean lanzadas al mercado”.

Es una práctica que blinda a Telmex, denunció Aspe. La empresa sale con ofertas que no se pueden igualar, da al gobierno diez veces más barato de lo que vende a las empresas con las que compite.

“Estamos ante la tercera oportunidad con esta revisión de la preponderancia, queremos que la tercera sea la vencida”, decretó Aspe, con ello se pidió al IFT más eficiencia, procedimientos más fáciles y que “se eliminen los incentivos a retrasar el acceso a infraestructura”, la cual al final se tiene que pagar.