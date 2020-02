Canacar: 60% de robos a camiones, con violencia extrema en 2019

Ciudad de México. Durante 2019 se cometieron más de 16 mil 840 robos a transporte que moviliza mercancías e insumos en el país, cifra que más allá de ser alta o baja, preocupa a la industria porque seis de cada 10 delitos se cometieron con violencia extrema.

Enrique González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), aseguró que más allá de la pérdidas monetarias que representan los hurtos, se trata de “gente buena” que están en riesgo de ser atacado por grupos de delincuentes.

Aunque no indicó en cuánto creció ese tipo de hechos delictivos en comparación con 2018, el empresario señaló que el corredor que sigue siendo el más peligroso es el México-Veracruz, aunque específicamente en Puebla se trabaja en un proyecto en conjunto con las autoridades de las tres instancias de gobierno para reforzar la seguridad.

Agregó que el Estado de México ocupa el segundo lugar con mayor número de hurtos a camiones de carga, mientras que el corredor que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco, es decir, donde se concentra un buen número de parques industriales, ocupa la tercera posición en cantidad de actos delictivos.

Aún así, el líder del sector logístico del país comentó que toda esa industria está unida para combatir este mal y capacitan a sus operadores no solo para ser más competitivos, sino también para no detenerse en ciertos puntos, cómo actuar ante un suceso de esa naturaleza y de ser necesario cooperar para no perder hasta la vida.

Destacó que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, ha dicho a los empresarios de transporte de carga que tomen precauciones, pues es un problema que no se solucionará a mediano plazo.