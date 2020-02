Se enturbia la trama en caso de espionaje de BBVA España

Mientras más se profundiza en la investigación, más turbia se torna la trama. La Fiscalía Anticorrupción española y un testigo clave, Antonio Béjar, que además era ex director de la entidad financiera, señalan al ex presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González, de ser el responsable de haber ordenado la contratación de una red de espionaje dirigida por un ex comisario de policía corrupto. En el sumario judicial se habla además de pago de dádivas ilegales, de miles de horas de grabaciones clandestinas, de seguimientos subrepticios a los deudores y competidores del banco y hasta amenazas y acoso. La ex cúpula directiva del BBVA, con su ex presidente González a la cabeza, podrían ser imputados de varios delitos, entre ellos el de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Cuando más se estrecha el cerco judicial contra el ex presidente Francisco González, éste, en un gesto poco habitual, decidió hacer público un breve comunicado en el que aseguró que “no” participó en la contratación de la empresa Cenyt, del ex comisario de policía corrupto José Manuel Villarejo -en prisión desde hacer varios años-, y que tampoco tuvo conocimiento de la contratación de esta compañía por parte de BBVA hasta mayo de 2018. Además asegura que desconocía las actividades que desarrollaban Cenyt y Villarejo, y por tanto, considera que no puede atribuírsele ningún tipo de responsabilidad sobre cualquier actividad ilegal que pudieran haber realizado.

Pero la investigación policial y judicial, las pruebas recabadas, los testimonios y las declaraciones juradas ante el juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le señalan en la cúpula de la trama junto a su ex jefe de seguridad en la entidad financiera, Julio Corrochano. Según los hechos probados por la justicia, el BBVA habría pagado más de 10 millones de euros (200 millones de pesos) a la red empresarial creada por el ex policía para blanquear dinero. Las atribuciones las recibió a cambio de los servicios de espionaje que utilizó la anterior cúpula del BBVA para destruir a competidores en la Junta de Accionistas, para investigar a clientes e, incluso, para vigilar los pasos de otros bancos y directivos competidores, como fue el caso de Ausbanc y su ex presidente, Luis Pineda, que fue sometido a vigilancia durante varios años.

Tanto el juez como los propios fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, comparten la teoría de que existió una acuerdo bilateral entre el entramado de empresas del policía corrupto, Villarejo, con la cúpula del BBVA. Esa transacción la operó desde su condición de máximo jefe de seguridad del banco Julio Corrochano, pero según la reconstrucción de los hechos realizada por la justicia y la policía españolas éste actuó por órdenes del ex presidente González. De hecho el escrito del fiscal advierte que fue el propio González quien ordenó su contratación “de forma opaca”. Entre las pruebas que citan está la declaración del ex directivo Béjar, que a su juicio “vendrían corroborando la solidez de los indicios delictivos en la contratación y en los pagos a Cenyt con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial de José Manuel Villarejo, y de la utilización por este de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada con vulneración de sus derechos fundamentales”.

En su escrito, los fiscales también advierten que “la preponderante participación de Julio Corrochano vendría determinada por haber recibido directamente del entonces presidente del BBVA, Francisco González Rodríguez, el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo tras años como compañero en el Cuerpo Nacional de Policía a sabiendas de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada”.

La justicia tiene además abundante información del espionaje al que sometió el BBVA y su entonces aliado, Villarejo, a destacados empresarios, como el ex presidente de Sacyr Vallehermoso,

Luis del Rivero, o de Francisco Martín, de Mantisa, pero también de políticos en activo, como el ex ministro de Industria y ex jefe de la Oficina Económica de la presidencia del gobierno durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, a quien le habrían seguido en varias ocasiones y le habrían intentado manipular su teléfono celular para sustraer información en hasta 13 ocasiones. De hecho cuando se detectaron estos intentos fallidos por parte de la red de espionaje del ex comisario Villarejo tuvieron que intervenir los servicios de inteligencia españoles.

Francisco González fue ex ex presidente del BBVA durante 13 años, precisamente en la época de mayor expansión internacional y cuando creció de forma abrumadora el negocio bancaria de la entidad española en México, sobre todo a raíz de que adquirió Bancomer y se convirtió en el banco con mayor volumen de negocio del país. De hecho, la filial del BBVA en México representa hoy en día el 44 por ciento de los beneficios de todo el grupo financiero y es el motor de la entidad.