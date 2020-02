Cambios diarios del gobierno generan incertidumbre en inversiones: IP

El sector privado no está invirtiendo en el país porque cada mañana amanece con un cambio nuevo por parte del gobierno federal, por lo tanto se genera incertidumbre para eje el empresariado ponga a trabajar el capital en cualquier sector, aseguraron representantes empresariales.

Durante la presentación del Foro de Negocios, Fernando López Macari, ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), indicó que la confianza del empresariado se ha perdido, por lo que es necesario rescatarla a través de datos que generen confiabilidad y estabilidad para reducir el grado de incertidumbre.

Señaló que amanecer con el anuncio de un cambio o una forma diferente de hacer las cosas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador genera incertidumbre.

“Lo que está pasando en el entorno empresarial de México, es que no sabemos qué esperar, no tenemos certidumbre de qué esperar porque un tema que pensamos que no es importante como el de los días laborales se vuelve de un día a otro el centro de la discusión”, apuntó López Macari.

Insistió que cambiar por cambiar le hace mucho daño al país, por lo que es necesario crear una estrategia de comunicación que se centre en los ejes principales de la actual administración y que eso haga que los empresarios tengan confianza y se traduzca en inversión.

Acotó que la falta de certidumbre es legal y ejemplificó que eso se ha visto en el sector energético, en el farmacéutico y este miércoles en el turismo, por lo que ninguna área económica queda exenta de la modificación de reglas.

Comentó que de no darse el 2 por ciento proyectado en el Paquete Económico para este año, el riesgo que se corre es que se reduzcan los ingresos tributarios que pueden afectar al mismo presupuesto. Añadió que este decrecimiento se relaciona con el ritmo de generación de utilidades en la empresas y al no poder pagar impuestos, el fisco se verá afectado con menor recaudación.

Carlos Palencia, asesor del Consejo Maquilador de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), sostuvo que 2020 es uña año de oportunidades, pues existe un compromiso en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que el sector automotriz incremente a 75 por ciento el contenido nacional en reglas de origen, para lo cual se requiere que existan estímulos del gobierno federal y la imposición de más tributos.

Pese a ello, Palencia señaló que la única certeza que tiene el sector privado es que no hay certeza y que se está evadiendo la realidad al crear cortinas de humo cada día, con temas como los días de asueto, la rifa del avión presidencial, las medicinas, por lo cual se debe exigir la certeza de atacar los temas.

“Hay más oportunidades, yo lo veo del lado empresarial que es una oportunidad para presionar por una reforma fiscal”, dijo antes de acotar que se deben ampliar el impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, porque de esa forma se podría combatir la informalidad y no solo recaería en la base tributaria de siempre.

“No hay recursos suficientes para sostener todos los programas sociales si no se hace un ajuste fiscal, creo que tarde o temprano, se darán cuenta de que se tiene que atacarse la informalidad subiendo impuestos al consumo”, apuntó.