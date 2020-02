SHCP mantiene previsión de 2% del PIB; habrá “golpe de timón”

Ciudad de México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no revisará la cifra de crecimiento estimada en el Paquete Económico para este año, pero sí dará un “golpe de timón” a través de una serie de reformas que impulsen la economía para hacerla más incluyente, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A pesar de que existe una desaceleración sincronizada en la economía global, situación por la que México no está exento de la situación, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, dijo que se va a mantener la perspectiva de aumento de 2 por ciento del producto interno bruto para este año, porque la dependencia tiene acceso a “otro tipo de información”, misma que no tienen los analistas que han revisado a la baja la estimación de crecimiento.

Agregó que también existe margen de operación que permite tratar de reforzar acciones que repercuten en el crecimiento económico.

Abundó que en los dos últimos meses de 2019 se aceleraron los procesos de adquisición y licitación relacionaos con inversión en infraestructura. “La economía tiene muchos retos, muchos cuellos de botella, hay algunos mercados que no necesariamente son profundos, el sector financiero sigue siendo una de nuestras preocupaciones”, dijo.

El funcionario reconoció que la actual administración no se siente derrotada ante la cifra de contracción económica que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero subrayó que presentarán una serie de reformas para dar un “golpe de timón”, el cual busca que un cambio en el modelo de crecimiento económico que no solo llegue a las mismas manos, sino a los grupos más desprotegidos.

Abundó que aún se observa un mercado financiero delgado, por lo que se busca que provea más financiamiento al crecimiento, por lo que se impulsará una reforma ya que es uno de los caminos para lograr el aumento de la riqueza.

Dijo que el gobierno federal busca generar una mayor inclusión social, lo cual se traduce en que las mujeres se agreguen a la fuerza laboral remunerada, pues son una pieza clave que no ha sido agregada a la ecuación. Insistió en que se hará todo lo posible por abordar este punto, pues el tema de género es complejo.

Comentó que el tercer motor de crecimiento a impulsar es el de la inversión privada y pública, porque de manera histórica el gobierno federal tiene limitado su espacio fiscal para incrementar la inversión pública, por lo que se busca establecer una colaboración con la iniciativa privada, que detone la atracción de más capital nacional e internacional.

En ese sentido, recordó que se han acelerado los procesos de licitación y ejercicio del gasto público para obras de infraestructura y con el sector privado se creó el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura.

Destacó que el gobierno del presidente López Obrador tiene el compromiso de ayudar a los grupos excluidos a través de programas de protección social, por lo que hay una reconfiguración del modelo económico.

“Para poder lograr crecer a 4 por ciento vamos a tener que destrabar muchos de los obstáculos y uno de ellos va ser una serie de reformas para mejorar y flexibilizar el sector financiero”, apuntó antes de detallar que no solo se trata de bancos, sino también de seguros, derivados y sobre todo de capital.

Monitorean avance de virus

Respecto al brote del Coronavirus Yorio González expresó que aún es muy temprano para definir qué impacto económico puede tener esta enfermedad que surgió en Wuhan, aunque puede ser solo algo temporal.

Subrayó que hay preocupación porque es una enfermedad que no da muchos síntomas, no se han reflejado, lo cual dificulta que los países tengan una estrategia de contención y en el caso de México se seguirá monitoreando.

Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, comentó que debido a que en México aún no es un problema grave no se contempla un fondo para contrarrestar efectos, pero no descartó que puedan destinarse recursos en caso de ser necesario.