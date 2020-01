Prevé Pemex llegar a 1.8 millones de bd en marzo

Ciudad de México. Con la paulatina entrada en operación de nuevos pozos, Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene proyectado alcanzar en marzo una producción de un millón 800 mil barriles diarios, dio a conocer el director de la empresa, Octavio Romero Oropeza.

Informó además de la exitosa colocación de bonos por un monto de 5 mil millones de dólares a cinco y a 40 años lo que, según dijo, dada la demanda que tuvieron, refleja la confianza de inversionistas en Pemex.

Por su parte, tras ratificar que no habrá nuevas rondas petroleras ante la carencia de resultados de las que se realizaron el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que buena parte de la participación de las empresas privadas está orientada a la contratación de Pemex de servicios de perforación, exploración y transportación.

Justificó esta intervención privada en virtud de que Pemex ya no cuenta con los equipos para realizar la exploración y perforación, dado que se abandonó desde lo que llamó el "periodo neoliberal".

Subrayó que era imposible que Pemex se fijara el objetivo de recuperar la producción petrolera y al mismo tiempo adquirir este tipo de equipos, "por eso lo que celebramos ahora es detener la caída de la producción y su incremento. Todo este año va a ser de crecimiento en la producción, porque ahora se maneja como empresa pública y se pone por delante el interés público.

"No sabemos qué van a decir calificadoras, pero se rescató a Pemex de la quiebra total, porque de manera muy irresponsable, por 14 años consecutivos, se cayó la producción de petróleo, además de que engañaron con la reforma energética, de que iba a aumentar la producción".

Romero Oropeza dijo que el año pasado se logró recuperar la producción diaria en 197 mil barriles diarios, aunque no respondió al cuestionamiento de que, según la Comisión Nacional de a Hidrocarburos, se cayó en 130 mil barriles diarios en promedio.

López Obrador dijo que con independencia de que ya no habrá mayores rondas petroleras, garantizó que se respetarán, sin modificaciones, los contratos otorgados el sexenio pasado, a pesar de que habría hasta motivos de cancelarlos porque no están invirtiendo. En algunos casos "fue una vil maniobra para especular", subrayó.

-¿Por qué los mantienen?

-Porque no queremos generar ningún tipo de confrontación, no queremos pleito. Ya resolvimos el problema, ya Pemex está saliendo a flote. Imagínese que a nivel internacional se diga que no hay confianza en México, no se respeten los acuerdos. Hay facilidades para la inversión particular.

López Obrador dijo que se están definiendo los campos petroleros en aguas profundas, donde la iniciativa privada va a invertir. "Sin cometer ningún acto arbitrario estamos defendiendo el interés nacional".

Subrayó que entre las vertientes donde hay muchas posibilidades de inversión están la petroquímica y la conclusión de una obra en la refinería de Tula, donde podrían invertir mil millones de dólares.

Otra posibilidad de inversión, dijo, es en materia de generación de energía eléctrica, bajo nuevos criterios, en donde se frenará la reducción de la presencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ello se preservará la proporción de 54 por ciento de la empresa pública y 46 por ciento de la iniciativa privada hacia adelante.

El presidente descalificó las políticas que pretendían desaparecer a la CFE bajo el argumento de que se reducirían los costos, pero eso no ocurrió "y esa política ya no va a volver, porque no va a regresar las políticas neoliberales".