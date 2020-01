México no crecerá más de 2% en el sexenio, estima Bx+

Ciudad de México. La economía mexicana no crecerá más allá de 2 por ciento durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el banco Ve por Más (BX+), con lo que las previsiones del gobierno de hacerlo a 4 por cierto se quedarán muy lejos.

No obstante, Alejandro Saldaña, economista en jefe de grupo financiero, señaló que para este año el producto interno bruto del país reflejará una mejoría respecto al previo, pues espera un crecimiento de 1.6 por ciento, esto luego de que su estimado de 2019 es de sólo 0.06 por ciento.

Las razones de la mejoría, dijo el especialista en conferencia de prensa, es que la base de comparación es baja, además de que prevé una mayor ejecución del gasto, una inversión más elevada y un consumo más alto. "La foto de México ya no se ve tan mal".

Sin embargo, advirtió que aún existen riesgos en el panorama, como el crecimiento de la inseguridad de la misma, esto sumado a que las exportaciones del país se desaceleren como consecuencia del bajo crecimiento económico de Estados Unidos.

Desde el punto de vista de Saldaña, el anuncio que hizo el gobierno sobre los proyectos energéticos por alrededor de 100 mil millones de dólares abonará a generar mayor certidumbre, pero para ver su impacto en la economía habrá que esperar a ver los detalles de las obras.

Por el lado de Petróleos Mexicanos (Pemex), el economista en jefe de BX+ no prevé que durante los próximos seis meses alguna de las calificadoras le quite el grado de inversión a la petrolera, dado que 2019 no fue un año malo.

Cómo ejemplo, hizo énfasis en la pasada colocación de bonos que hizo la empresa productiva del Estado, la cual tuvo una demanda de cinco veces lo colocado. "Los mercados y los inversionistas ven menos riesgo para la empresa. Y es posible que se alcancen las metas de producción".

Coronavirus

Sobre la incertidumbre que ha causado la epidemia del coronavirus en los mercados accionarios, Saldaña explicó que aún es muy temprano para calcular los impactos económicos; sin embargo, señaló que de entenderse puede hacer que las bolsas bajen hasta 7 por ciento.

Sobre un posible impacto en la economía mexicana, señaló que la única manera sería que el brote ocasione que la economía de China se desacelere, lo que afectaría al crecimiento mundial y por ende al de México.