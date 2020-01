Presentan Cadillac Escalade 2021 en cortometraje de cineasta Spike Lee

Los Ángeles. El cineasta ganador del Oscar Spike Lee fue contratado para presentar el Cadillac Escalade 2021 con su cortometraje "Anthem" el 4 de febrero en Hollywood, informó Cadillac, la división de lujo de General Motors Co.

El Escalade, con ventas globales de unos 900.000, incluyendo ESV y modelos EXT e híbridos, es una pieza altamente rentable de la nueva línea de grandes camiones y vehículos utilitarios que GM ha lanzado en los últimos dos años.

Spike Lee es conocido por películas provocativas como "BlacKkKlansman", "Do the Right Thing" y "Malcolm X".

Cadillac dijo el jueves que el nuevo Escalade tendrá una pantalla de panel de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) curva con una pantalla de 38 pulgadas.

Los precios del Escalade van desde unos 75.000 dólares hasta 90.000 dólares.