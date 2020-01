Gasto del presupuesto, clave para no caer en estancamiento: Banco Base

Ciudad de México. El estancamiento de la economía mexicana puede persistir durante el primer trimestre del año, aunque existe la posibilidad de que se amplíe hasta el primer semestre de 2020, lo cual dependerá en gran medida del ejercicio del presupuesto, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Comentó que la manufactura tendrá una recuperación debido a la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que la construcción va a depender de l manejo del gasto público, pues tiene una correlación con la inversión física y en los primeros siete meses del año pasado el gobierno federal mantuvo un subejercicio de alrededor del 6 por ciento, “provocando en cierta medida el estancamiento económico”.

“Si este año generan un subejercicio, la construcción se irá para abajo y también se empezarán a revisar a la baja las expectativas de crecimiento económico para este año.”

Sostuvo que persiste la incertidumbre, pues ese factor fue el principal elemento que derivó en el estancamiento económico, por lo que los afectados siempre son los consumidores y los empresarios. Añadió que la confianza del consumidor repuntará este año, pero no será inmediata, sobre todo porque se crearon menos empleos formales el año pasado, mientras que la confianza empresarial sigue estando por debajo del umbral de los 50 puntos, lo cual demuestra que hay pesimismo.

“La confianza empresarial creemos que se ha visto afectada por un ambiente que puede considerarse un poco hostil para hacer negocios en México”, apuntó.

Comentó que existe poca confianza entre los inversionistas derivado de los cambios fiscales que podrían aplicarse en el país, pues tienen temor de que haya cambios fiscales importantes, que terminen afectando las utilidades de las empresas. “Si los consumidores no se sientes confiados, si los inversionistas no se sienten confiados, entonces el consumo y la inversión no pueden repuntar”, acotó

Agregó que la inversión fija bruta lleva nueve meses a la baja, por lo que ello acota el crecimiento futuro de México. “No se puede tener un mayor crecimiento económico sin inversión”, dijo.

“Si el gobierno empieza a gastar desde un inicio, ésto puede hace que la economía empiece a dar vuelta más rápidamente particularmente si éste gasto es en inversión fija, lo cual sabemos que el año pasado el mayor subjercicio fue en la parte de inversión física”, insistió.

Comentó que el Coronaviris, el cual ha caudado influencia en el tipo de cambio, el cual ya había alcanzado niveles de 2018 (18.65 pesos por dólar), pero esta enfermedad ha movido el mercado de las divisas.

Siller descartó los riesgos asociados al Coronavirus, aunque comentó que si se convierte en una epidemia como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, el costo podría representar para China hasta un punto del producto interno bruto (PIB).

“Ya se está conteniendo, pero si se espera que tenga un efecto económico sobre la actividad económica de China, por que ahorita es el año lunar, en donde se movían muchas personas, qué pasaría si se diera una epidemia, dependiendo de la gravedad de ésta epidemia, desde el punto de vista inclusive del gasto de gobierno, que tendrían que redirigir, parte del gasto de gobierno para atender esta epidemia y además costos de una menor actividad económica, pero esto no se ve esto vaya a suceder por que el brote está en Asia sobre todo”, dijo.

Destacó que ya concluyó el primer año de administración sin incrementos en la deuda, pues había miedo de que con los apoyos que daba el presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementara el déficit y que hubiera un recorte de la calificación crediticia de México y ocasionara la salidad de capital del país pero es un acierto de esta administración que no hay sucedido un efecto negativo y haber mantenido la deuda en niveles relativamente baja.