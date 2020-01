Prohibir bolsas de plástico no resuelve problema de la basura: Antad

Ciudad de México. La prohibición en la Ciudad de México de que los comercios entreguen bolsas de plástico a sus clientes para cargar su mercancía no resuelve el problema de la basura y contaminación, aseguró Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad).

Mónica Leñero, directora de enlace legislativo de la Antad, dijo que la Antad, al igual que toda la cadena de valor que tiene que ver con la fabricación de bolsas de plástico – desde la industria química hasta productores y comerciantes – “siempre ha manifestado su desacuerdo” con dicha disposición, pero Yáñez sostuvo que sus asociados cumplen con la ley.

No obstante, criticó que “se empiece con el final”, es decir prohibiendo la entrega de bolsas a las tiendas cuando antes debieron establecerse o buscarse alternativas. No hay por ejemplo, plantas para compostar, al tiempo que dijo que se olvida que México es el segundo país del mundo con mayor reciclaje de pet.

Yáñez rechazó también que los supermercados estén haciendo negocio con la venta de bolsas de tela ya que dijo que sólo “es una opción y servicio que se le da a los clientes”, los cuales pueden llevar sus propias bolsas.

Consideró que las bolsas que entregaban los comercios y supermercados no son de uno solo uso, pues se utilizaban hasta tres veces. “Una para llevar la mercancía de las tiendas a sus casas, luego algunos las usan como maleta y el uso final es para tirar la basura. Ahora en qué va a tirar la basura la gente, pues yo no sé, es algo que no hemos resuelto”, dijo.

Mónica Leñero manifestó que la Antad se pronuncia “por la valorización del plástico, es decir por la economía circular del plástico, como ocurre en los países más desarrollados del mundo, y que significa que ese material siempre se reincorpora o está dentro de la economía porque se reusa hasta que es posible, después porque se recicla y si no se composta, o se termovaloriza para generar energía. El objetivo es que “siempre se mantenga dentro de la economía”.

“Hacia allá deberíamos estar yendo, pero, en fin, los asociados de la Antad está cumpliendo pero sí tenemos que se haga de forma completa porque no nada más con la prohibición se resuelve el problema. Lo que para unas economías es basura para otras es insumo valioso para generar energía ”, puntualizó Yáñez.