Aprobación del T-MEC convertirá a México en zona de inversión: SHCP

Cancún, QR. La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC ) por parte del Senado norteamericano, junto con el manejo responsable de las finanzas públicas del gobierno mexicano y el aseguramiento de que las inversiones públicas y privadas se realicen cuando se deben, permitirán que México sea una zona importante para la inversión, en un contexto internacional en donde se registra una desaceleración sincronizada de la economía, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien inició una gira de trabajo de tres días en Quintana Roo para reunirse con inversionistas internacionales.

Entrevistado en Cancún, en donde presenció el inicio de obras en el aeropuerto internacional, por un monto superior a los dos mil 700 millones de pesos, el funcionario federal afirmó que Quintana Roo es punta de lanza para la inversión, con crecimiento sostenido, desde 2013, de 3.1 por ciento.

El funcionario federal dijo que lo que se ve en la actualidad, tema que será parte de su presentación ante inversionistas, es un proceso de desaceleración global, según información que presento el Fondo Monetario Internacional y el G20, en donde las 19 economías más importantes del mundo, que producen alrededor del 82 por ciento del PIB mundial, el año pasado tuvieron caídas en sus economías, es decir, desaceleración sincronizada.

Detalló que luego de la ratificación del T-MEC por parte del senado norteamericano, el gobierno mexicano tiene que asegurarse que las inversiones públicas y privadas “pasen de verdad”, además de garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas.

Explicó que el contexto de incertidumbre internacional como es el Medio Oriente, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el conflicto entre Estado Unidos y China, contrastan con la seguridad que brinda esta área de Norteamérica por lo que México será una parte importante para las inversiones.

En ese contexto, precisó que Quinta Roo es “punta de lanza” para la inversión, con un crecimiento de 3.1 por ciento en los últimos siete años, y hasta 5.1 por ciento, en términos reales, “probablemente en ningún año el país alcanzó el crecimiento de Quintana Roo, aún en su etapa más baja”.

No obstante, aclaró que para que haya crecimiento es necesaria la inversión, por ello su encuentro con inversionistas internacionales en el área de comunicaciones, turística y hasta seguridad, pues el turismo no puede crecer sin no hay seguridad.

El funcionario federal asistió al inicio de una serie de obras que llevarán a cabo durante este año hombres de negocios de Aeropuertos del Sureste (ASUR), por un monto de dos mil 700 millones de pesos. Aclaró que no habrá ningún tipo de condonación de impuestos al consorcio empresarial, por el contrario, solo asisten a verificar que el compromiso de inversión convenido con la concesión se lleve a cabo conforme a lo planeado.

En otro orden, en el centro de Cancún, dirigentes de cámaras empresariales hicieron un llamado a sus agremiados a no pagar la basura ni la renovación de la licencia de funcionamiento, hasta que el gobierno municipal de Benito Juárez, Cancún junto con el congreso del Estado, solucionen el problema del incremento desproporcionado en ese derecho, así como otros nuevos cobros.