Vende Interjet vuelos con 80% de descuento

Ciudad de México. Del 13 al 20 de enero, Interjet venderá viajes con hasta con 80 por ciento de descuento en vuelos directos seleccionados de rutas nacionales e internacionales, publicó la aerolínea.

Como parte de su Outlet de Enero, que “busca promover el turismo nacional y extranjero a lo largo de todo el año”, los vuelos a ofertar serán del 13 de enero y hasta el 30 de noviembre de 2020.

La promoción aplica para otros programas como Interjet Vacations, que incluye reservaciones en hoteles, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, tours en cada destino, renta de autos y seguros de viaje.

No obstante, el descuento de 80 por ciento está sujeto a disponibilidad, no aplica para grupos y no son válidas con otras promociones o descuentos.