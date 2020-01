Mil millones de dólares, la cobertura petrolera: Hacienda

Ciudad de México. Las coberturas petroleras que contrató el gobierno mexicano costarán alrededor de mil millones de dólares, informó esta mañana Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Las coberturas cuestan alrededor de un billón de dólares, eso cubre alrededor de 4 por ciento", dijo en ese momento el secretario de Estado, sin ampliar que el monto lo estaba expresando en inglés ("billions", equivalente a mil millones, en español).

Recalcó que esta garantía es importante para cubrir una parte de la plataforma de exportación, dado la volatilidad reciente en el precio de petróleo. Ejemplificó: "desde octubre del año 2018 hasta ahora ha llegado a estar en 77 dólares por barril, hasta en 44 dólares, ello solamente en tres semanas".

Desde 2001 el gobierno mexicano compra coberturas petroleras para proteger una parte de los ingresos petroleros en caso de que a nivel mundial se reduzcan los precios del crudo.

Gabriel Yorio González, subsecretario Hacienda, dijo que "no revelamos los costos porque alguien de mercado, con que haga un simple despeje, sabrá cuándo las compramos y cuándo no. Lo que no queremos es que identifiquen los momentos en que México va al mercado, porque eso nos encarece las primas (...) No es un tema de transparencia, es un tema de posiciones defensivas en el mercado que nos pueden encarecer mucho más el costo", abundó.

Explicó que hubo una actualización de la reglamentación para transporte marítimo que implicó un cambio en las fórmulas y en la forma que Pemex hace las cotizaciones para sus contratos de negociación con refinerías. "Todo estos elementos generaron que nosotros tuviéramos que hacer una readecuación del programa", dijo el subsecretario.

El programa de coberturas petroleras que se conserva por más de una década ha tenido un costo promedio anual de mil 200 millones de dólares. En este año, Yorio no descartó su uso.

A la par, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, Herrera aseguró que la Comisión de Cambios "siempre está lista en caso de que se reproduzcan las tensiones comerciales".

Por último, explicó que para poner en marcha el proyecto de infraestructura para el Banco del Bienestar se necesitan 5 mil millones de pesos y saldrán de la banca de desarrollo.