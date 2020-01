Encarecimiento de productos no es provocado por minisalario: Concanaco

Ciudad de México. La cuesta de enero de este año es la menos pronunciada en comparación a la de años anteriores debido al aumento al salario mínimo general de 20 por ciento y a los programas sociales impulsados por el gobierno federal, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

José Manuel López Campos, presidente de ese organismo del sector privado, dijo que el aumento al salario mínimo no ha creado un efecto adverso en la economía que se traduce en el aumento en el costo de los productos y servicios, pues la fórmula de un incremento y el Monto Independiente de Recuperación (MIR) está diseñada precisamente para no impactar en la inflación.

“No va a haber un alza generalizada, ni desmedida”, dijo antes de asegurar que sí habría incrementos en algunos productos, pero en aquellos en donde la mano de obra sea intensiva y el que se realice con personal que perciba el salario mínimo.

Detalló que las bebidas con edulcorantes, mejor conocidas como refrescos, han aumentado de precio debido a la modificación en 7.86 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es decir, la cuota pasó a 1.2616 pesos.

Agregó que también existe un factor estacional que impacta al precio de algunos productos. “Esta cuesta de enero será menos pronunciada que en años anteriores”, sostuvo.

Acotó que algunos no van a aumentar por razones de competencia, pues los comerciantes y productores compiten y es una forma de inhibir el encarecimiento de los precios. “Por eso aguardamos que no va a ser una alza generalizada, eso no quiere decir que no vaya a aumentar ningún producto”, apuntó antes de decir que el indicador de referencia para el encarecimiento es la inflación que fue de 2.83 en diciembre de 2019.

Prevén crecimiento en Turismo

El líder empresarial comentó que por el plan de infraestructura —que será anunciado en febrero próximo—, así como el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, el sector turismo se verá beneficiado para que esa actividad crezca 5 por ciento para este año.

Abundó que las actividades terciarias en su conjunto, es decir, comercio, servicios y turismo, crecerán 3.5 por ciento en cifras conservadoras, pues este año se pondrá en marcha el plan de promoción.

Agregó que México puede recuperar el sexto lugar en el ranking mundial de turismo, el cual ahora tiene Turquía, debido a los conflictos geopolíticos. Sin embargo, reconoció que México se enfrenta a las alertas de no visitarlo por la inseguridad en algunos estados, aunque dijo que no se es por una amenaza de guerra o de atentados terroristas, por lo que en ese escenario, el turismo en México puede tener un mayor crecimiento y recuperar los lugares que tenía.