Más licitaciones para el Tren Maya, la semana próxima

Ciudad de México. Los contratos que se otorgaron el año pasado para el Tren Maya, de los que hay registro por al menos 677 millones 511 mil pesos erogados por el gobierno federal, aún están en la fase de evidenciar si la obra es viable, explicó un funcionario del proyecto.

Un nuevo bloque de licitaciones, con toda la estructura jurídica, técnica, económica y detalle demográfico, se dará a conocer la semana próxima, en una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó.

Ello, luego de que el año pasado –sin consulta previa a las comunidades de la región– avanzaron las contrataciones de asesoría, ingeniería y trabajos técnico-jurídicos para la liberación de derecho de vía. Incluso, diseño de los polos de desarrollo que recorrerán la Península de Yucatán.

El funcionario consultado reiteró que si las comunidades por las que atravesará el Tren Maya hubieran votado por el no a mediados de diciembre, independientemente de los más de 677 millones de pesos ya invertidos, no se hubiera continuado el proyecto en las regiones donde no hay estructura ferroviaria. Pero, independientemente de la consulta, la rehabilitación de las vías en la zona sigue contemplada por el gobierno federal.

Subrayó que el estudio de ingeniería básica sólo abarca los tramos donde no hay líneas férreas. De hecho, de Palenque a Valladolid ni siquiera se necesita manifestación de impacto ambiental , al contarse ya con la vía en la región.

A la par, la fuente agregó que el ejercicio de consulta del año pasado no es definitivo y se trata apenas del comienzo del trabajo en las comunidades para dar información sobre el proyecto.