Ex presidente de Nissan Carlos Ghosn huye de Japón a Líbano

Beirut. Golpe de efecto en el caso de Carlos Ghosn: el ex presidente ejecutivo de Renault y Nissan, que se hallaba bajo arresto domiciliario en Tokio a la espera de ser juzgado, confirmó este martes que está en Líbano, donde espera hablar a la prensa en los próximos días.

"Ahora estoy en Líbano. Ya no soy rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad", escribió en un documento transmitido por su portavoz.

"No he huido de la justicia, me he liberado de la injusticia y de la persecución política. Por fin puedo comunicarme libremente con los medios, lo que haré a partir de la próxima semana", agregó.

Su principal abogado dijo este martes estar "estupefacto" por la noticia y aseguró que no había tenido contacto con Ghosn y que se enteró "por la televisión" que su cliente había huido de Japón.

"Nos tomó completamente por sorpresa. Estoy estupefacto", dijo el abogado Junichiro Hironaka a los periodistas en Tokio.

Ghosn estaba bajo arresto domiciliario en Japón, donde debía ser juzgado a partir de abril de 2020, sobre todo por presunta malversación financiera.

El lunes llegó al aeropuerto de Beirut, informó anteriormente a la AFP una fuente de seguridad libanesa. "La manera en la que se fue de Japón no está clara", dijo a la AFP otro alto cargo libanés.

Según el periódico libanés al-Jumhuriya, que reveló la información, el exjefe de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, con triple nacionalidad francesa, libanesa y brasileña, llegó a Beirut en un avión procedente de Turquía.

Nada en su comportamiento en los últimos días indicaba que abandonaría Japón, dijeron a la AFP algunas personas que lo frecuentaron hasta la semana pasada.

"El seguía preparando su juicio durante nuestras reuniones regulares", aseguró su abogado.