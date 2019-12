Profeco llama a usuarios de Mercedez Benz a revisar sus unidades

Ciudad de México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado para los usuarios que hayan adquirido vehículos AMG c 43 4matic, AMG c 63, AMG c 63s, c 180, c 200, c 250, e 400 4matic modelo 2019, así como a los autos s 400 y s 500 año modelo 2017, de Mercedes Benz México, para que los lleven a revisar ante la posibilidad de fallas.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría, en el primer caso existe la posibilidad de que 279 de esas unidades comercializadas en el país no tengan bloqueados por completo los respaldos del asiento del lado derecho de los asientos delanteros.

La armadora advirtió que si hubiera objetos no asegurados sobre los asientos traseros del vehículo, estos probablemente no quedarían retenidos en caso de accidente si el respaldo del asiento no está debidamente bloqueado, lo que aumentaría el riesgo de lesiones para los pasajeros que ocupan los asientos delanteros.

Por ello, llamó a comprobar que el respaldo abatible del asiento izquierdo y derecho esté enclavado correctamente y, en caso necesario, renovarlos.

En cuanto a cinco vehículos Mercedes-Benz s 400 y s 500 año modelo 2017 comercializados en México, la firma automotriz pidió a los dueños de los vehículos acudir a renovar el cinturón de seguridad para el asiento del conductor y del acompañante.

Esto, porque existe la posibilidad de que la relación de mezcla del propelente de determinados fulminantes del pretensor de cinturón podría no corresponder a la especificación.

Por lo que en caso de accidente con resultado de activación de los correspondientes pretensores de cinturón, podría ocurrir que estos no se activasen. De ser así, no estaría garantizado el efecto de retención de estos pretensores de cinturón, lo que aumentaría el riesgo de que los pasajeros sufran lesiones.

La Profeco detalló que ambas campañas iniciaron el 10 de junio de 2019 y tienen una vigencia de un año.

Por ello, ante alguna duda, requerimiento de mayor asistencia o si se confirma la condición del vehículo, se podrá contactar a Mercedes Benz México a través del teléfono de atención a clientes 800 002 4365 o dirigir un correo electrónico a la dirección [email protected]

En tanto, la Procuraduría seguirá alerta al cumplimiento de esta empresa y pone a disposición del público el Teléfono del Consumidor 55-5568-8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y el número 800-468-8722, sin costo desde el resto del país.