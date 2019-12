Inicia Operativo Invierno 2019 en carreteras de México

Ciudad de México. Con el arranque de las vacaciones de fin de año, Caminos y Puentes Federales (Capufe) puso en marcha el Operativo Invierno 2019 en la red carretera nacional, que durará del 19 de diciembre al 7 de enero para auxiliar y proteger a los millones de mexicanos que decidan festejar Navidad y Año Nuevo fuera de sus lugares de origen, así como a turistas extranjeros y paisanos que viajan desde Estados Unidos para visitar a sus familias.

El flujo vehícular en las autopistas en esta temporada puede llegar hasta 1.4 millones de cruces diarios en las 132 casetas de cobro que dependen de Capufe. El incremento es de 14 por ciento o 167 mil cruces más por día, en promedio, respecto al de temporadas bajas, señaló Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, director general del organismo, al dar el banderazo de inicio del operativo en la caseta de Tlalpan, en el kilómetro 23 de la autopista México – Cuernavaca.

De cada 10 accidentes, 8 ocurren por factores humanos

“Es nuestro deber salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los millones de paseantes que circulan por los caminos de nuestro país”, aseveró Salomón Elnecavé Korish, director general de autotransporte federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Si bien refirió que, según el Instituto Mexicano de Transporte, los accidentes en carreteras disminuyeron 60 por ciento entre 2008 y 2018, remarcó que 80 por ciento ocurren por factores humanos.

“Principalmente porque no nos cuidamos ni cuidamos de los demás” así que “no nos debemos de confiar” ya que recientemente ha habido percances de gran impacto, dijo el funcionario al exhortar a los conductores a seguir medidas preventivas para viajar en carretera, como asegurarse que su automóvil esté en buenas condiciones, no manejar cansados, ni haber tomado alcohol ni tampoco utilizar el celular e incluso ser corteses con otros automovilistas para que su viaje no sea sólo seguro y ágil, sino también placentero.

No se detenga en sitios desolados y registre números de emergencia

Una recomendación adicional para los conductores que hizo la Guardia Nacional es “no detenerse en sitios desolados”.

Se les sugiere también tener registrados en sus teléfonos celulares, los númeroes de emergencia y aplicaciones de las diversas dependencias que participan en el operativo vacacional: 074 y @Capufe; 078 de la corporación Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo (Sectur) para asistencia mecánica y vial gratuita; 088 y la aplicación Pfmóvil de la Policía Federal.

Incluso, Salomón Elnecavé indicó que hay una aplicación de la Secretaría de la Función Pública para hacer denuncias de robo, extorsión, corrupción o maltrato cometidos por funcionarios de cualquier dependencia.

-Vigilancia en terminales de autobuses y aeropuertos-

El operativo para proteger a visitantes nacionales y extranjeros se llevará a cabo en los 49 mil 774 kilómetros que comprenden, en conjunto, las 42 autopistas y 32 puentes de la red carretera federal, pero también se aplicará en terminales de autobuses, aeropuertos, zonas fronterizas y principales centros turísticos.

Por ello, además de Capufe y la SCT participan las secretarías de Turismo, Gobernación, Hacienda, Marina, Defensa Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con gobiernos estatales y municipales, además de la Guardia Nacional y la Cruz Roja.

En las terminales de autobuses, personal de la SCT recorrerá los andenes para detectar vehículos en malas condiciones físico-mecánicas y solicitar su sustitución, atenderán quejas de pasajeros junto con el personal de la Profeco, vigilarán que las empresas de autobuses apliquen los descuentos para estudiantes, maestros y personas de la tecera edad, exhiban al público tarifas y horarios y que no haya retraso en las corridas.

Se suspenden obras en carreteras y se restringen horarios de circulación al transporte de carga

Como medidas adicionales para evitar accidentes y agilizar el tránsito, Enrique Utrilla informó que Capufe suspenderá todas las obras de mantenimiento o ampliación en carreteras durante los 20 días que dura el periodo vacacional, restringirá el horario de circulación del transporte de carga y los carriles carriles de telepeaje, casetas móviles y cobro express serán habilitadas para todos los conductores.

En total 745 médicos y paramédicos de Capufe estarán disponibles para atender cualquier emergencia con 262 vehículos entre ambulancias, grúas y unidades de rescate.

A ellos se suman 695 elementos de los Ángeles Verdes con 42 grúas, 220 vehículos de asistencia mecánica, 54 campers y 37 puntos de asistencias turística en 40 mil kilómetros de 205 tramos carreteros para facilitar acceso de 46 pueblos mágicos, 66 sitios turísticos prioritarios y más visitados, 10 mil localidades del país y zona fronteriza. El corporativo brindará además asistencia especial a las caravanas de migrantes que se dirigen a Querétaron, San Luis Potosí y Zacatecas, detalló Alejandro Zúñiga Bernal, jefe de de la unidad de servicios al turista de los Ángeles Verdes.

Por parte de la Cruz Roja, el número de voluntarios se incrementará en un 80 por ciento y contará con mil 960 ambulancias en todo el país, dijo Jorge Ayala Gutiérrez, de la dirección nacional de delegaciones de la institución.