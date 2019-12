Durante 2018 Amazon pagó en Francia 250 millones de euros

París. El gigante estadunidense de la distribución en línea Amazon anunció el miércoles por la noche que pagó más de 250 millones de euros de impuestos en Francia en 2018, y que obtuvo un volumen de negocio de cuatro mil 500 millones de euros.

La empresa, al igual que otras multinacionales estadunidenses como Google, Apple y Facebook (los llamados "GAFA"), suele ser acusada de subestimar los ingresos que percibe en Francia para reducir sus impuestos, por lo que decidió hacerlos públicos el miércoles, explicó su director general en el país, Frédéric Duval.

En 2018 "las retenciones obligatorias ligadas a las actividades de Amazon en Francia se elevaron a más de 250 millones de euros, de los que más de 150 millones corresponden a retenciones directas [impuestos sobre sociedades, cotizaciones patronales, impuestos locales, etc.]", añade la empresa en un comunicado.

"La contribución de Amazon a la financiación de los servicios públicos y del modelo social francés asciende a cientos de millones de euros cada año", señala, sin precisar la suma de beneficios de la empresa en Francia.

Preguntado por el motivo por el que la empresa decidió publicar estas informaciones, Duval respondió que se debía a que "es una pregunta que me han hecho muchas veces". "Lo hicimos en Inglaterra recientemente, lo hacemos en Francia: queremos arrojar luz", declaró, y precisó que no había "ninguna [otra] razón particular".

A finales de 2018 el gobierno francés votó un impuesto comúnmente denominado "GAFA" (acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple), que entró en vigor este año para poner fin a las controvertidas prácticas fiscales de las multinacionales digitales.

El exsecretario de Estado de Tecnologías Digitales Mounir Mahjoubi dijo recientemente que los gigantes digitales estadounidenses ("GAFA" más Microsoft) declararon el año pasado en Francia una facturación cuatro veces inferior a la lograda, generando un déficit para el fisco de mil millones de euros.