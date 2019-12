Será 2020 el relanzamiento económico de México: HSBC

Ciudad de México. El siguiente año será el relanzamiento económico de México, pues este 2019 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sentó las bases necesarias para mantener indicadores macroeconómicos estables, afirmó Nuno Matos, director general de HSBC México.

“Asumiendo que 2019 nuestros indicadores macroeconómicos en su gran medida son muy sanos, con excepción de un crecimiento claramente moderado, creo que 2020 debe ser el año de relanzamiento”, dijo en reunión con medios de comunicación.

Refirió que en las últimas semanas, el gobierno ha anunciado diversas noticias que ayudan a fortalecer los niveles de certidumbre para fomentar los niveles de inversión, tales como la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o la puesta en marcha del Acuerdo Nacional de Infraestructura del Sector Privado.

"Para más confianza y traducir mayor inversión privada y pública, junto un macro sano vamos a un crecimiento muy acelerado. Va estar por encima del 1 por ciento en 2020 (el crecimiento) y podría alcanzar, en los cuatro años siguientes, entre 3 o 4 por ciento”, aseguró.

Nuno Matos, expresó que la administración actual ha mostrado una responsabilidad sobre el control macroeconómico, las finanzas públicas, ha sabido la responsabilidad de las finanzas públicas y ha respetado la autonomía del Banco de México (BdeM).

“Claramente está enfocada a tres temas fundamentales, la inseguridad, la corrupción, y la distribución más equitativa de la riqueza, esos factores son fundamentales para tener un mayor crecimiento sostenible, 2019 lo veo como un año donde todo esto se tuvo que preparar, ahora sí 2020 sería de esperar que la iniciativa privada, más la inversión pública, pudiera realmente comandar una agenda de inversión tanto en infraestructura como privada para relanzar el crecimiento de México”, expresó el banquero.

En Pemex “la casa está en orden”



Nuno Matos expuso que la administración también se ha enfocado en realizar una reestructura interna a Petróleos Mexicanos (Pemex), en elevar los niveles de producción, y erradicar la corrupción dentro de la empresa, mismo proceso que fue definido como “poner la casa en orden”.

“Pemex ha tenido un 2019 donde ha puesto la casa en orden, y lo ha comunicado de forma muy clara al mercado, por un lado ha refinanciado su deuda a largo plazo, por lo tanto hoy el perfil de deuda de Pemex es mucho mejor que hace 12 meses, y a nivel operativo se ha dedicado a eliminar la corrupción a reducir, el robo de combustible y a incrementar la producción”, manifestó.

Ante tales medidas, detalló el director general de HSBC México, en caso que la petrolera mantenga un incremento de producción rentable y en la medida que lo pueda seguir haciendo, que la producción siga creciendo se tendrá una empresa productiva del Estado “más fuerte”.

“Los problemas de Pemex no vienen de esta administración, vienen de décadas, no es posible esperar una solución mágica y que en seis meses se arregle lo que no en décadas, pero vemos un gran interés en la administración en arreglar el problema de Pemex y que sea una empresa que pueda competir tanto en México como en los mercados donde está compitiendo”, aclaró.

Proyectos de energía deben ser claros

Aunado a la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado hace un par de semanas, Nuno Matos apuntó que aun falta que, a principios de 2020, se anuncie una segunda parte, en el cual, se espera principalmente, los proyectos del sector energético sean más claros.

“Me gustaría que en la parte energética hubiera una clara invitación a una mayor participación de los privados en la política energética, me gustaría que hayan menos limitantes y más invitaciones a que los privados puedan participar en ella, porque como sabemos el capital es un recurso escaso, no hay recursos para hacer todo a la vez”, dijo.

Además, sostuvo, el banco está dispuesto a financiar todos los proyectos de infraestructura que, desde el punto de vista del negocio de los bancos, sea viable.

“Nosotros no tenemos un límite, tenemos apetito para todos los proyectos que tengan sentido, que tengan un marco jurídico adecuado, que en definitivo sean bancarizables. Tenemos mucho apetito, hemos anunciado 120 mil millones de pesos, pero si tuviéramos oportunidad de invertir más lo haríamos, no hay ninguna restricción, al contrario, hay apetito de hacer lo más posible”, sentenció.