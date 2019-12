Con los cambios, T-MEC resulta más acuerdo laboral que comercial: ICC

Ciudad de México. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se convirtió más en un acuerdo laboral que comercial con las modificaciones que aprobaron el gobierno federal y el Senado de la República, aseguró Ricardo Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

En todo caso consideró que las empresas en México deben "ponerse la pila" para cumplir con la reforma laboral porque "si todo mundo cumple con la ley, nadie se tiene que preocupar".

Incluso destacó que como el protocolo modificatorio del T-MEC es bilateral, entonces es positivo y representa una oportunidad para México a fin de buscar cómo hacer para que Estados Unidos haga cumplir sus leyes laborales en empresas que contratan migrantes connacionales.

México aceptó bajar estándares para denuncias laborales

A diferencia del todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo capítulo laboral establece como condiciones para presentar una denuncia que las violaciones a la ley laboral de un país sean sistémicas y afecten el comercio, en el addendum aprobado la semana pasada "se bajó dicho estándar", dijo.

Así que con el T-MEC "basta un sólo caso" para poner en marcha el nuevo mecanismo de solución de controversias. Este contempla que la instalación de un panel dé respuesta rápida cuando se denuncia que una empresa incumple con los derechos laborales de libre asociación y negociación colectiva, con verificaciones in situ y sanciones que incluyen la suspensión de aranceles preferenciales y hasta de las exportaciones que realiza, explicó el especialista.

Caballo de Troya

Señaló que aunque la instalación del panel de respuesta rápida en materia laboral sólo se prevé por violaciones a la libre asociación de los trabajadores y la negociación colectiva, representa "un caballo de Troya" porque por ahí pueden ingresarse otro tipo de incumplimientos a la ley en caso de que se pierda dicho panel.

Además, Ricardo Ramírez consideró que tal como fue redactado el addendum la denuncia en cuestiones laborales de una empresa de Estados Unidos a su gobierno puede abarcar cualquier compañía y sector de México, aun cuando no exporte a ese país porque se indica que engloba cualquier producto y servicio que también se ofrezca allá.

Así que, ejemplificó, se puede presentar una denuncia por violaciones a derechos laborales en una empresa de calzado de Guanajuato aunque no exporte, pero procedería por el sólo hecho que también se producen y venden zapatos en el país demandante.

Inspectores laborales, la menor preocupación del acuerdo

El especialista dijo que aunque los inspectores o agregados laborales fue el tema que más controversia y preocupación ha provocado, eso "no me escandaliza y el problema va más allá" porque en realidad por los acuerdos comerciales no es extraordinario que existan inspectores extranjeros de diverso tipo en un país para vigilar el cumplimiento de las reglas acordadas.

Desde hace años en México, refirió, viven decenas de funcionarios de Estados Unidos que verifican el cumplimiento de reglas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen y antidumping, otras en los productos que se exportan hacia ese país.