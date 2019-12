Abrirán oficina de enlace entre empresarios chinos y mexicanos

Ciudad de México. Al anunciar que se abrirá una oficina de enlace entre empresarios de México y China, funcionarios y dirigentes del sector privado aseveraron que las relaciones comerciales entre ambas naciones son estratégicas y cada vez se refuerzan más.

El embajador de China en México, Zhu Qingqiao, aseveró que su país está dispuesto a explorar más sectores para participar en México y está “muy contento” de que que durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya profundizado más la relación bilateral.

México es un mercado “muy ventajoso” pero también más empresas mexicanas pueden invertir en China, dijo el diplomático durante la plenaria empresarial del Foro de Cooperación Económica y Comercial México – China, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCOIC).

La vicesecretaria general de CCOIC, Zhang Yi, puntualizó que su país tiene tecnología, capital y experiencia para invertir en proyectos de infraestructura del país y que América Latina, incluido México, representan “una extensión natural” de la nueva ruta de la seda. Refirió que al foro realizado este lunes asistieron representantes de 60 empresas interesados en fortalecer las relaciones con México.

Valentín Diez Morodo, presidente del Comce, consideró que China y México son socios estratégicos que deben fortalecer y profundizar sus lazos y relación entre sí, en tanto que la subsecretaria de comercio exterior, Luz María de la Mora, sostuvo que la planta productiva mexicana se fortalece con los insumos que importa de China y ponderó que el sector agropecuario puede ofrecerle productos de clase mundial muy apreciados por sus consumidores.

“Ahorita no necesitamos un TLC con China”

En entrevista posterior al foro, Fernando Ruiz, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) descartó que México y China puedan firmar próximamente un Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Ahorita no lo requerimos en realidad porque toda la importación que se hacemos de China son de bienes intermedios y entran a través de programas como Immex por lo que no pagan impuestos. Por eso no se ha acelerado un acuerdo”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que para que los productos mexicanos lleguen a China “sí requerimos las facilidades de un acuerdo y por eso se está analizando el sector empresarial para hacerle una propuesta al gobierno en su momento”.

La subsecretaria De la Mora y el embajador Sergio Ley López, presidente de la Sección de Asia y Oceanía del Comce, rechazaron que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíba al gobierno mexicano tener un acuerdo o tratado comercial con China.

“Lo que dice esa cláusula es que cuando uno de los tres países haga una negociación con una economía de no mercado, que en este caso podría ser China, los otros dos socios tienen la posibilidad de pedirle al otro ver el acuerdo. Eso es lo que podemos hacer, dar una opinión al respecto y tomar una decisión en caso de que tengamos que hacerlo”, explicó la funcionaria. El embajador Ley puntualizó que dicha cláusula no prohíbe expresamente un acuerdo comercial con China.

Ruiz Huarte consideró que con esa cláusula del T-MEC se cae en una discusión que ya esta agotada porque “desde el momento que China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue reconocida por todos los países como una economía de mercado o en proceso de serlo, aunque tiene un gobierno centralmente planificado”.

Destacó que empresas de China tienen interés en participar en proyectos de infraestructura de México, como ferrocarriles y puertos, porque tienen capacidad tecnológica y financiera para hacerlo, pero depende de las autoridades mexicanas.

Además se anunció que el 13 de enero será declarado por el gobierno de México como el Día de China.