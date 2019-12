Será dificil cumplir reglas de origen del T-MEC a corto plazo: CCE

Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que con las enmiendas al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las reglas de origen, que fueron modificadas en días recientes, serán más difíciles de cumplir en el corto plazo, pero significan más negocio a mediano.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, comentó que la economía mexicana arrancará 2020 con la buena noticia de contar de nuevo con un acuerdo comercial con sus dos socios comerciales, lo cual causó incertidumbre, pero ahora se disipará. Resaltó que quizás no se tiene al 100 por ciento el acuerdo como se hubiera deseado, “pero lo tenemos”.

El líder empresarial señaló en entrevista que los cambios en la normatividad para definir el origen del acero que se utilice en el ensamblado de los automóviles que se armen en la región de América del Norte será más difícil de cumplir, pero no cabe duda de que en el mediano ofrece más negocio, pues se tendrán que instalar más empresas siderúrgicas en el país.

Salazar Lomelín indicó que al sector privado no le preocupa la figura de agregado laboral que quedó asentado en el T-MEC, porque “el que cumpla la ley no tiene de que preocuparse”. Pese a ello, comentó que ya se ha propuesto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que México se adelante y que los inspectores que deban verificar que se está implementando bien la reforma laboral, no sean de otros país, sino sean de la misma dependencia.

Abundó que los empresarios siempre han estado listos para cumplir con la ley, pero también pidió que las autoridades la apliquen.

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), reiteró que el protocolo modificatorio al T-MEC es positivo, aunque se haya cedido un poco. “Ya tenemos el marco general claro, pues nos toca trabajar para aprovecharlo al máximo”, dijo.

Comentó que si bien aún falta la ratificación por parte de los dos socios comerciales de México, no existe duda de que será un hecho, aunque puede hacerse realidad a principios del siguiente año.