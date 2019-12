IP “sí fue tomada en cuenta” en T-MEC renovado: Alfonso Romo

Ciudad de México. El sector privado del país “sí fue tomado en cuenta” para las negociaciones finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó este jueves Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Negó la postura de algunas organizaciones de la iniciativa privada en torno a que no fueron tomados en cuenta para la firma de las modificaciones realizadas al acuerdo comercial.

“Estuvimos totalmente en contacto con el sector privado, no podemos estar en contacto con todos, si no con los representantes. Tan es así que todos están encantados, el sector privado está muy contento, vean el tipo de cambio cómo reaccionó, la confianza se va a acrecentar, quitamos muchas dudas, y como en todas las democracias, si el 5 por ciento no está de acuerdo, ni modo”, refirió al participar en un evento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Palacio Postal.

El martes Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), desplegó un posicionamiento en su cuenta de Twitter en el que expresó que la IP fue “marginada” en las negociaciones del acuerdo comercial.

“La negociación del T-MEC debería de contar con el consenso de los sectores productivos de principio a fin. En la definición del Protocolo Modificatorio T-MEC, el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto fueron marginados”, expuso en redes sociales.

Ante ello, Romo Garza dijo no estar de acuerdo sobre dicha postura. “No estoy de acuerdo con la Coparmex, en lo absoluto”.

El jefe de la Oficina de la Presidencia aclaró que tanto Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE, estuvieron, principalmente, en contacto con la industria del acero, mismo sector que fue implicado en materia económica.

“Tan es así que la industria del acero fue el primero que sacó un comunicado de prensa felicitando el acuerdo, y esa es una muestra del sector privado que sí fue tomado en cuenta”, agregó.

Detalló que el tema de las inspecciones laborales fue negociada por Jesús Seade y explicó que habrá páneles y comunicación constante con todos los agentes involucrados en el tema.

Anuncio inesperado que da optimismo; calificadoras pondrán perspectiva positiva

Romo Garza aseguró que el anuncio hecho el martes por representantes de México, Estados Unidos y Canadá en torno al término de las negociaciones del acuerdo comercial “fue inesperado”, sin embargo, esto da una mejor perspectiva para el rumbo que tome la economía mexicana el siguiente año.

“Cambia totalmente la incertidumbre que era no haber firmado el tratado. Con esto, aseguro que en los próximos meses los mismos analistas y las calificadoras van empezar a poner la perspectiva como nosotros, mucho más positiva”, sostuvo.

Enfatizó que en los últimos dos días el gobierno de México ha recibido “confirmaciones” de inversiones en diferentes sectores de la economía, mismas que darán un mayor impulso al desarrollo y fomentarán mejores niveles de crecimiento.

“Nos dio mucha certeza. Considero que 2020 va a ser un mucho mejor año que 2019, lo que pasó ya pasó y ahora vamos para adelante. No puedo decir ninguna cifra, sería irresponsable, lo importante ahorita más que el crecimiento, es tener mayor optimismo, y solito el crecimiento se da, y es lo que tratamos de hacer”, sentenció.