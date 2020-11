Atlético gana 1-0 en Valencia; se afianza como segundo

Madrid. El Atlético de Madrid se afianzó en la segunda posición de la Liga española gracias a su victoria por 1-0 en el terreno del Valencia, este sábado en la 11ª jornada de la Liga española.

Los tres puntos de Mestalla permiten a los colchoneros sumar 23 puntos, igualando con los del líder, la Real Sociedad, que recibe el domingo al Villarreal (3º), que queda ahora descolgado a cuatro unidades del Atlético.

La victoria del Atlético llegó en la recta final, cuando un pase al centro del área del belga Yannick Ferreira Carrasco rebotó en el defensa Toni Lato, que introdujo el balón en su propia portería cuando intentaba despejar, en el minuto 79.

Es la sexta victoria consecutiva del Atlético de Madrid en la Liga española, aunque en la Liga de Campeones todavía tiene pendiente conseguir su clasificación a octavos de final y el martes recibe al temible Bayern Múnich en el Metropolitano, en la quinta jornada del grupo A del máximo torneo europeo.

"No nos detenemos a mirar lo que hemos hecho, el futbol no te permite detenerte a eso. Tienes que cuidar lo que se está haciendo bien y mejorarlo, y corregir lo que haces mal. La vida y el futbol no te permite detenerte. Si lo haces, la ola te lleva", declaró el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone.

Por su parte, el Valencia (10º) se queda en la zona media de la clasificación.

Antes del partido tuvo lugar un minuto de silencio como respeto al fallecido Diego Maradona, que fue vivido con especial emoción por Simeone, que durante el mismo dedicó aplausos a su ex compañero y amigo, brindando una de las imágenes del día en LaLiga.

En el primer partido de este sábado, Elche (8º) y Cádiz (5º), dos recién ascendidos que están sorprendiendo en el arranque de LaLiga, empataron 1-1.

El argentino Lucas Boyé adelantó al Elche en el 38 y en el 55 igualó para los andaluces Álvaro Cervera.

Este sábado se disputan otros dos partidos en la undécima jornada española, Huesca-Sevilla y Real Madrid-Alavés.

Resultados de la 11ª jornada de la Liga española:

- Viernes:

Valladolid-Levante 1-1

- Sábado:

Elche-Cádiz 1-1

Valencia-Atlético de Madrid 0-1

(17:30 GMT) Huesca-Sevilla

(20:00 GMT) Real Madrid-Alavés