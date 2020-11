Abren investigación sobre últimos momentos del 'Pibe de Oro'

Sábado 28 de noviembre de 2020. Buenos Aires. El día después de los funerales de Diego Armando Maradona, mientras el pueblo continúa sus homenajes levantando altares en barrios y ante estadios de futbol, la justicia abrió una investigación sobre los últimos momentos del ídolo del balompié ante denuncias sobre la posibilidad de que no haya tenido la debida atención en el proceso de recuperación que transcurría en una casa en la zona residencial, para establecer si hubo negligencia o abandono de persona , lo que constituye un delito.

Éste es el tema del día; los fiscales han interrogado a las enfermeras y al personal de la casa, ya que debido a su situación era necesario tenerlo bajo control permanente; sin embargo, no estaba el médico a la hora en que habría fallecido, al mediodía, por insuficiencia cardiaca y un edema pulmonar agudo. Se exigen nuevas pericias.

Falso informe

En las últimas declaraciones, la enfermera Dahiana Gisela Madrid dijo que la empresa en la que trabajaba la obligó a anotar en el informe que había intentado realizar un chequeo al enfermo para controlar los signos vitales en la mañana, pero en realidad eso no sucedió.

También existe una fuerte discusión médica, porque para algunos no se debía haber realizado su última operación por un hematoma subdural debido a su condición general. De hecho fue conmovedor verlo el último 30 de octubre, el día de su cumpleaños cuando le hicieron un homenaje en el Club Gimnasia y Esgrima, donde era entrenador en los tiempos recientes.

Verlo caminar sostenido por dos personas, con extrema dificultad y balbuceando bajo el efecto de medicamentos en su última aparición pública fue muy impactante y conmovedor. Nunca debió haber sido movilizado ni caminar en esas condiciones , fueron las conclusiones de quienes más lo cuidaban.

Era un paciente muy difícil, porque desde que salió de la sala de cirugía deseaba que se le diera el alta y los médicos consideraron que debía ir a un lugar de recuperación donde tuviera atención permanente.

Pero su joven médico personal, Leopoldo Luque, quien está hoy en la mira, firmó el alta para llevarlo a una casa, la cual no era la suya, con el compromiso de que tuviera atención permanente y lo acompañaran sus familiares, sus hijas, las dos de su primer matrimonio, Dalma y Gianinna, y Jana, de otra madre, porque en su es-tado de depresión necesitaba estar rodeado de afectos.

Lo cierto es que Diego murió este miércoles 25 en soledad. Los primeros informes señalaban que ese día no se despertó. Ahora se sabe que sí lo estuvo muy temprano, pero según la enfermera se volvió a dormir. Al mediodía, cuando entraron para darle medicinas, ya no respiraba, y aunque llegaron médicos y ambulancias, ya no pudieron reanimarlo. Esto ha creado un mar de dudas y contradicciones en algunas declaraciones.

El mundo a sus pies

Lo que surge es que Maradona, quien parecía tenerlo todo, el inmenso amor de su pueblo –lo cual en realidad era lo que más necesitaba– la gloria, el mundo a sus pies, difícilmente podía aceptar terminar inmovilizado, sufriendo fuertes dolores, en un cuerpo castigado por la dureza de los golpes recibidos por sus rivales en los partidos, cuando querían detener sus jugadas geniales, sus gambetas históricas, su ballet futbolístico que lo convirtieron en un mito.